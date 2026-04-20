Shiba Inu’da 24 saatte işlem hacmi yüzde 6 arttı, satış baskısı güçleniyor

Shiba Inu ağı son 24 saatte gözle görülür bir hareketlilik sergiledi ve izlenen önemli zincir üstü göstergelerin neredeyse tamamı yukarı yönlü ivme kazandı. SHIB topluluğu son düşüş dalgasından sonra yeniden aktif hale gelirken, artan işlem sayısı ve hareketlilik dikkat çekti. Özellikle aktif cüzdanların sayısında artış kaydedildi ve bu da genel ekosistemde canlılığın yeniden yükseldiğine işaret etti.

Katılımcı sayısında artış ve işlemlerin yönü

Ağ üzerindeki aktif adres sayısındaki artış, kullanıcıların SHIB üzerindeki hareketliliğine yeniden dahil olmaya başladığını gösteriyor. Aynı zamanda kripto para borsalarından çıkan token miktarındaki yükseliş, genellikle varlıkların borsadan cüzdanlara çekilmesiyle ilişkilendiriliyor. Bu durum, genellikle yatırımcıların biriktirme sürecine girdiği dönemlerde görülmekte.

Buna ek olarak, borsalardaki SHIB rezervlerinde dolar bazında artış olduğu da tespit edildi. Söz konusu yükseliş, SHIB ekosistemine giren sermayenin büyüdüğüne ve ilginin tazelendiğine işaret ediyor. Diğer yandan, hem gelen hem çıkan token transferlerinde eş zamanlı artış olması, bu hareketliliğin uzun vadeli yatırım yerine kısa vadeli pozisyon değişiminden kaynaklanabileceğini gösteriyor.

Borsalara transferler satış baskısı yaratıyor

Son verilerde borsalara aktarılan SHIB miktarında belirgin bir yükseliş görülüyor. Hem toplam girişler hem de yedi günlük hareketli ortalama anlamlı şekilde arttı. Bu eğilim, yatırımcıların varlıklarını borsalara transfer ederek potansiyel olarak satışa hazırladığına işaret ediyor. Bu nedenle yalnızca borsalardan çıkan miktar pozitif bir tablo sunmakla birlikte, gelen transferlerdeki artış yükseliş beklentilerini zayıflatıyor.

Net alım-satım dengesinde hala negatif bir tablo görünüyor. Ancak yakın zamanda borsalara giren SHIB miktarında önemli bir yükseliş var. Bu değişim, fiyat üzerinde kısa vade için ek satış baskısı oluşabileceğine dair bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Teknik görünüm ve mevcut fiyat

Teknik açıdan bakıldığında SHIB hâlâ yerel dip seviyelerine yakın bir aralıkta işlem görüyor. Kripto paranın fiyatı, önemli hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ediyor ve net bir toparlanma sinyali henüz oluşmadı. Fiyat hareketleri hâlâ kritik direnç seviyelerinin altında konsolide olmaya devam ettiği için piyasada kalıcı bir yön değişimi söz konusu değil.

Yükselen ağ faaliyeti ve katılım, tek başına kalıcı bir yükseliş beklentisini desteklemiyor. Potansiyel satış baskısına işaret eden göstergeler, son dönemdeki olumlu görünümü törpülüyor. Genel olarak, SHIB üzerindeki kısa vadeli canlılık artıyor olsa da, daha geniş ölçekli negatif görünüm devam ediyor.

Veriler, toplam zincir üstü göstergelerin önemli bir bölümünde yukarı yönlü hareket görülse de, borsalara artan transferlerin satış baskısını güçlendirdiğini ve yükseliş sinyallerini zayıflattığını gösteriyor.

SHIB’in güncel fiyatı 0,00000609 dolar seviyesinin üzerinde ve son 24 saatte yaklaşık yüzde 6,01’lik bir artış kaydedildi. CryptoAppsy verilerine göre, SHIB işlem hacmi de aynı dönemde dikkat çekici bir artış yaşadı.