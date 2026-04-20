KAIO, Tether destekli yeni yatırımla fonlarını blockchain’e taşıyor

Abu Dabi finans otoritesinin gözetiminde faaliyet gösteren dijital token altyapı şirketi KAIO, aralarında Tether’in de yer aldığı birçok kripto ve kurumsal yatırımcıdan toplam 8 milyon dolarlık yatırım aldı. Şirketin bu son yatırım turuyla birlikte, aldığı toplam finansman 19 milyon dolara ulaştı.

Tether ve diğer devlerden stratejik destek

Yatırım turuna Tether dışında Systemic Ventures dahil olurken, Laser Digital ve Further Ventures daha önceki desteklerini yineledi. Sektörde güçlü bir geçmişe sahip olan Brevan Howard Digital da sürece yeniden katıldı. Tether, dünyanın en büyük stabilcoini olan USDT ile küresel kripto para piyasalarında önemli bir rol üstleniyor ve bu alanda 185 milyar dolarlık arz hacmine sahip.

KAIO’nun geliştirdiği platform, varlık yöneticilerine fonlarını doğrudan blockchain üzerinde yatırımcılara sunma imkânı tanıyor. BlackRock, Brevan Howard ve Hamilton Lane gibi büyük finans şirketlerine ait fonları tokenize ederek blokzincir temelli altyapılar üzerinden erişilebilir kılmak, şirketin ana faaliyetleri arasında yer alıyor.

Daha geniş ürün yelpazesi ve düşük yatırım eşiği

Şirket, bu yeni yatırımla sadece geleneksel fonları değil, kredi, yapılandırılmış ürünler ve borsa yatırım fonlarını da zincir üzerine taşımayı hedefliyor. Ayrıca, Abu Dabi merkezli özel sermaye şirketi Mubadala Capital ile birlikte zincir üstü yeni bir fon hayata geçirme planlarını duyurdu. Mubadala Capital’in elinde 385 milyar dolarlık varlık bulunuyor ve bu yeni iş birliği, blokzincir tabanlı finansal ürünlerin kurumsal sınıfa taşınmasında önemli bir adım olarak görülüyor.

KAIO’nun hedefi, yatırımcılara daha düşük giriş eşikleriyle kurumsal fonlara katılım imkânı sunmak. Şirketin açıkladığı modele göre, uygun yatırımcılar için asgari yatırım tutarı 100 dolardan başlıyor; bu seviye, bugüne kadar kurumsal fonlarda genellikle çok daha yüksek olan sınırların aşağıya çekilmesini sağlıyor.

Düzenleyici uyumluluk ve işlem hacmi dikkati çekiyor

KAIO, platformunun yasal uyumluluğu ön planda tuttuğunu ve Abu Dabi, Cayman Adaları ile Singapur gibi finansal merkezlerin düzenleyici çerçeveleriyle tam entegrasyon sağladığını belirtiyor. Şirket, bugüne kadar 100 milyon dolarlık varlığı yönettiğini ve 500 milyon doların üzerinde işlem hacmi oluşturduğunu aktarıyor.

Platformun altyapısı, kurumsal fonların tokenize edilmesiyle yatırımcılara yeni fırsatlar sunmayı ve global finansal piyasalara katılımı hızlandırmayı hedefliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sınır ötesi para transferlerinde Tether’in likiditesinden faydalanmak, KAIO’nun iş modelinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

“KAIO’nun özel konumu, kurumsal düzeydeki varlıkları blokzincire taşıyarak bu ürünleri daha geniş yatırımcı kitlesine ulaştırıyor. Bu yaklaşım, küresel finans piyasalarına katılımı artırıyor ve yeni sermaye oluşumlarının önünü açıyor.” ifadeleriyle Tether CEO’su Paolo Ardoino, stratejik yatırım kararının gerekçesini paylaştı.

KAIO, düzenleyici standartları sistemi içine entegre ederken, inovatif yaklaşımıyla finansal ürünlere erişimi daha demokratik hâle getirmeyi planlıyor.

Şirket, geleneksel fonların dijitalleştirilmesinin sektörde yeni bir dönem başlatabileceğini ve ilerleyen dönemde ürün çeşitliliğini artırmayı amaçladığını belirtti.