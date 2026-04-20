Solana (SOL)

Solana yöneticisinden 10 bin dolarlık XRP hamlesi sonrası wXRP lansmanı ile hareketlilik arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana yöneticisinin 10 bin dolarlık $XRP alımı, wXRP’nin canlı lansmanına damga vurdu.
  • Solana’da sarılmış XRP ile zincirler arası likidite köprüsü kuruldu.
  • 📊 Sadece 24 saatte 1 milyon doların üzerinde wXRP likiditesi toplandı!
  • Yeni hamle, XRP’nin farklı blockchain ağlarında daha etkin kullanılmasına olanak sağladı.
Solana ekosisteminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin Ürün Direktörü Vibhu, yaklaşık 10 bin dolarlık XRP satın aldığını açıkladı. Bu işlem klasik bir al-sat hamlesi olmaktan ziyade, Solana’da artık yerel olarak kullanılabilen yeni “wrapped” XRP’nin (wXRP) tanıtımı için yapılan canlı bir uygulama gösterimi olarak gerçekleşti. wXRP, altyapı sağlayıcısı Hex Trust’ın entegrasyonu sayesinde Solana ağında doğrudan kullanılabiliyor.

İçindekiler
1 Wrapped XRP ile likidite köprüsü kuruluyor
2 Ripple ve Solana topluluklarında yankı buldu
3 Fiyat hareketi ve teknik görünüm

Wrapped XRP ile likidite köprüsü kuruluyor

Bu yenilikle birlikte, XRP’nin likiditesi Solana merkeziyetsiz finans uygulamaları ile doğrudan buluşmuş oldu. Geçmişte birbirinden bağımsız çalışan blockchain ekosistemleri arasında yeni bir etkileşim kanalı açılıyor. Canlı demo sırasında yapılan işlemle birlikte, XRP artık Solana üzerinde sarılmış şekilde dolaşıma girebiliyor ve platformlar arası kullanım kolaylaşıyor.

Anodos Finance CEO’su Panos da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, wXRP’nin lansmandan sonraki 24 saatte 1 milyon dolar likiditeye ulaştığını duyurdu. Bu rakam, yeni ürünün kısa sürede ciddi bir talep gördüğünü gösteriyor.

Ripple ve Solana topluluklarında yankı buldu

Kısa sürede hem Ripple hem Solana tarafında duyulan bu gelişme, iki kümenin kullanıcılarını birbirine yakınlaştırdı. wXRP entegrasyonu, XRP yatırımlarının Solana’nın yüksek hızlı ağı üzerinde de kullanılabileceğini gösteriyor. Sektörde uzun süredir konuşulan zincirler arası uyumluluğa dair pratik bir adım atılmış oldu.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, son dönemde XRP’ye olan talebin arttığını belirtti. Ayrıca, yeni ‘wrapped’ ürünlerin ve giderek çeşitlenen kullanım alanlarının yatırımcı ilgisini yukarı taşıdığını vurguladı.

Yeni entegrasyon, XRP’nin sadece bir ödeme aracı kimliğinden sıyrılıp çok daha geniş bir likidite altyapısı ürünü olarak öne çıktığını gösteriyor. Solana üzerinde başlatılan wXRP, farklı blockchain ağlarında kullanımı mümkün hale getirerek, sektördeki sınırların yavaşça ortadan kalkmaya başladığını işaret ediyor.

Fiyat hareketi ve teknik görünüm

XRP fiyatında da dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Kripto para, 100 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Fiyat, bu seviye etrafında dar bir bantta dalgalanırken, bir sonraki psikolojik direnç noktası ise 2 dolar. Eğer XRP bu direncin üzerinde net bir kapanış gerçekleştirirse yeni bir yükseliş dalgası devreye girebilir. Aksi halde, fiyatın yatayda sıkışmayı sürdürebileceği belirtiliyor.

Son gelişmelere bakılırsa, wXRP çevresindeki kurumsal uygulamalar ve teknik görünüm, hem Solana hem de Ripple topluluğunda yeni bir ilgi dalgasını tetikledi. Hem kullanım odaklı yenilikler, hem de yatırımcıların pozisyon alma isteği XRP için daha aktif ve hareketli bir döneme girildiğini gösteriyor.

wXRP’nin Solana’da gördüğü ilgi, ilerleyen dönemlerde başka zincirlerde de benzer entegrasyonların sıklaşabileceğine işaret ediyor. Bu durum, token’ların ekosistem sınırlarını aşarak merkeziyetsiz finans piyasalarında likiditenin farklı ağlar arasında daha kolay akmasını sağlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

