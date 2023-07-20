Boğa piyasasının ortasında tüm altcoinler parabolik yükselişler yaşarken Ripple (XRP) yatırımcıları buruk bir sevinç yaşadı. Bunun sebebi devam eden dava nedeniyle XRP Coin talebindeki kısıtlamaydı. Üstelik ABD yargı bölgesindeki borsalar aktif davanın verdiği SEC endişesiyle tokeni listeleyemiyordu. Fakat bu artık değişiyor.

XRP Coin Davası

Özet karar XRP Coin yatırımcılarının diğer birçok altcoinlere güvenen yatırımcılardan kısa vadede daha fazla kazanç elde etmelerini sağladı. Bundan birkaç ay önce 0,5 dolar aşılmaz zorlu bir hedef gibi görünürken şimdi 1 dolar hedefi hiç olmadığı kadar yakın. Üstelik davanın seyrini etkileyecek uzlaşı konferansıyla ilgili yeni güncelleme geldiğinde popüler altcoinin daha da yükselmesi bekleniyor.

Ancak gözden kaçırılmaması gerekilen önemli bir detay var. XRP Coin arzı 2021 önceki boğa piyasalarındakinin çok daha ötesinde. Yani fiyatın 3 dolar ve üzerindeki hedeflere ulaşması için çok daha büyük bir piyasa değerine ulaşması gerekecek. Bundan dolayı XRP Coin’in Ripple tarafından yalnız bırakılmaması gerekiyor. Eğer Ripple’ın CBDC ortaklıkları XRP Coin’e gelecekte beklenen faydayı sağlar ve XRPL ile akıllı sözleşme yetenekleri de gelirse 3 dolar hatta ötesi daha kolay bir hedefe dönüşebilir.

Ripple (XRP) Bugünü ve Geleceği

Ripple ve XRP açılan dava nedeniyle birbirinden farklı iki “şeye” dönüştürülmeye çalışıldı. Ancak ikisi ayrılamaz ölçüde birliktedir. Bu yüzden dava endişeleri geçtiğinde birliğin daha da güçlendiğini görebiliriz. O halde Ripple’ın gelecek planları XRP Coin’i de pozitif etkilemelidir. Bugün yaklaşık 1 saat önce Ripple resmi kanalı üzerinden bugün ve geleceğe dair beklentileri, yapılan çalışmaları paylaştı.

İlk bölümde dikkat çekilen şey MiCA oldu.

“Avrupa Komisyonu, kısa süre önce yürürlüğe giren Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesine paralel olarak, kara para aklama ve güvenlik ihlalleriyle ilişkili riskleri azaltmak için stratejik olarak tasarlanmış kapsamlı bir Dijital Finans Paketi açıkladı. Bu dönüştürücü paket sadece finansal inovasyon için kripto para birimlerinin ve merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC’ler) benimsenmesini teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda sınır ötesi ödemelerin ve ödeme sürelerinin hızlandırılmasına da öncelik veriyor. Bu çığır açan AB Finans Paketinin önemli bir bileşeni, önerilen Dağıtılmış Defter Teknolojisi (DLT) Pilot Rejimidir.”

Sonrasında Ripple’ın buradaki rolü ele alındı.

“AB’nin proaktif girişimleriyle atılan bu temel üzerine inşa edilen Ripple ve SUPER HOW? Axiology projesi olarak bilinen iddialı bir iş birliği başlattı. Bu iş birliği, merkez bankası dijital para birimleri (CBDC’ler) ve sabit paralar da dahil olmak üzere dijital varlıkların test edilmesi ve çıkarılması için bir katalizör görevi görerek düzenleyicilerin bu dönüştürücü dijital varlıkların güvenliği ve emniyetine olan güvenini arttıracaktır. Axiology, tokenize edilmiş bir menkul kıymet trade ve mutabakat sistemi (DLT TSS) altyapısıdır. Bu altyapı, mevcut sermaye piyasası altyapılarının birden fazla katmanının tek bir teknoloji katmanında bir arada var olmasını sağlayarak çoklu iş birliklerine, süreç verimliliklerine ve yeni iş modellerine imkan tanımaktadır. Bu iş birliği, Ripple’ın inovasyonu teşvik etme ve finans sektöründe blok zinciri teknolojisinin benimsenmesini ilerletme taahhüdüyle uyumludur.”

Axiology CEO’su şunları söyledi;

“AB’nin bireysel sermaye piyasası ve kripto ekonomisindeki girişimleriyle şekillenen mevcut düzenleyici ortam mükemmel bir gelişme ortamı yaratıyor. Bu yeni tür altyapıların ortaya çıkmasını gerektiriyor. AB’nin bu yönelimini kuvvetle destekliyor ve bu hareketin bir parçası olmak istiyoruz.”

XRP Ledger’ın teknolojisi üzerine inşa edilen Axiology projesi tokenin geleceğine büyük katkı sağlayacağa benziyor.

Son olarak Ripple’ın üst düzey yöneticilerinden James Wallis şunları söyledi;