21 Temmuz Altcoin Tahminleri! CEEK, LUNA ve Chiliz Coin Yorum ve Fiyat Grafiği!

Özet

  • CEEK Coin yeni tarihi diplere gidebilir. Güncel görünüm negatif.
  • LUNA Coin fiyatı yeni CEO ile pek heyecanlanmış görünmüyor.
  • CHZ Coin eğer BTC izin verirse yeniden 0,1 dolar eşiğini hedefleyebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
00:05
21 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kral kripto para birimi kritik 29.700 dolar eşiğinde bulunuyor ve bu bölgenin kaybı iyi sonuçlar doğurmayabilir. Bitcoin cephesindeki gevşeme aşılamayan 30.400 dolar seviyesinin ardından geldi. Beklenen oldu ve hafta başında uyardığımız seviyeye düşüş gerçekleşti. Şimdi daha fazla kayıp riskiyle 26 Temmuz Fed kararını beklemeye devam edeceğiz.

CEEK Coin Fiyat Grafiği Yorum

Peki altcoinlerde son durum ne? Özellikle metaverse alanında ciddi fırsat gören yeni yatırımcılar CEEK gibi kripto paralara yöneldi. SAND, MANA gibi alternatiflerin fiyat açısından yeterince büyümüş olması da CEEK Coin’e yönelimi artırdı. Piyasa değeri nispeten düşük, metaverse alanında fırsat sunan alternatiflerden olan CEEK kısa vadede kaç dolar olacak?

Bitcoin fiyatından bağımsız olmasa da güncel grafik bize CEEK Coin konusunda önemli sinyaller veriyor. Fiyat iki yılı aşkın süredir ara tepeler yapsa da istikrarlı biçimde düştü. Son 0,05 dolar dibinin ardından bir miktar toparlansa da CEEK Coin yatırımcıları istediğini alamadı. Kısa ve orta vadede 0,05 dolar altı kapanışlar yeni ATL noktasını belirleyecek. Bu yüzden CEEK boğaları 0,053 dolar eşiğini geride bırakarak 0,059 dolar üstü kapanışlarda 0,065 bandını hedeflemeli.

Özetle görünüm iyimserliği baltalıyor ve yeni dip riski yüksek görünüyor.

LUNA Coin Fiyat Yorum

Yeni dipler arayan altcoinlerden biri de LUNA Coin’dir. Yeni CEO beklenen heyecanı tetikleyemedi. Daha da kötüsü Terra yaklaşık 1 yıl önce iflas ettikten sonra zaten çoğu popüler uygulamasını Cosmos gibi alternatiflere kaptırdı. Do Kwon hakkında belgede sahtecilikten dolandırıcılığa kadar çeşitli suçlamalar var. Kuvvetli kanıtlarla desteklenen bu suçlamalara karşı Terraform Labs’ın yapabileceği pek bir şey yok.

O halde hayalet kasabaya dönen Terra (LUNA) uzun vadeli görünümde pek bir gelecek vadetmiyor. Spekülatif hareketleri trade etmeyi seven yatırımcılar ve aşırı iyimserler dışında pek ilgi de görmüyor. Kısa vadede 0,61 dolar seviyesi kritik. Bunun altında kapanışlar yeniden 0,56 ve hatta 0,5 bölgesinin ziyaret edilmesini sağlayabilir.

Chiliz (CHZ) Coin Grafik Yorum

Özellikle futbolla ilgilenen ve kripto paralardan sezonluk kazanç elde etmeyi sevenler CHZ tokenlerini ligler bitmeden sattı. Önümüzdeki dönemde ligler başladıkça alımlar artabilir. Fan token cephesinde böyle bir durum var. Kupalar, ligler takımların performansına bağlı olarak alım/satım yapanların yönelimi nedeniyle CHZ Coin fiyatını da olumlu etkiliyor.

Teknik cepheye bakacak olursak önümüzdeki saatlerde 0,078 dolar bölgesinin önemi artacak. Bu seviye kayıpların sınırlandırılması için kritik öneme sahip. Fiyat şimdilik bu bölgenin üzerinde tutunuyor ve yeniden 0,083 doları hedefleyebilir. Yeniden 0,1 dolara ulaşması içinse dipten dönüşün net sinyali 0,086 dolar üzerinde gelecektir.

Elbette tüm bu tahminler Bitcoin’in aşırı volatilite gösterdiği ortamda gideceği yöne doğru değişkenlik gösterebilir. Üstelik teknik analiz gelecekten haber vermez ve yatırımcıların kendi araştırmalarını yaparak stratejilerini oluşturmaları gerekir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Bitcoin Yine 30.000 Doların Altına İndi! Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Bitcoin Yine 30.000 Doların Altına İndi! Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Fed, Kilit Açılışları, Her Şey! Kripto Paralar Temmuz’da Coşacak!
Fed, Kilit Açılışları, Her Şey! Kripto Paralar Temmuz’da Coşacak!
Hedefleri Neler? CEEK Coin ve LUNA Coin Grafikli Yorum!
Hedefleri Neler? CEEK Coin ve LUNA Coin Grafikli Yorum!
Güncel Grafikli Yorum! WAVES ve COMP Kaç Dolar Olur?
Güncel Grafikli Yorum! WAVES ve COMP Kaç Dolar Olur?
Kripto Para Piyasaları Güne Hızlı Başlıyor! Son Durum Ne? BTC ve Altcoinler Yorum!
Kripto Para Piyasaları Güne Hızlı Başlıyor! Son Durum Ne? BTC ve Altcoinler Yorum!
23 Trilyon Dolarlık Akın: Son Durum ve Spot Bitcoin ETF Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
23 Trilyon Dolarlık Akın: Son Durum ve Spot Bitcoin ETF Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
Bildiğiniz Gibi Değil! Menkul Kıymet Olan Altcoinler Delist Edilebilir Mi? Avukat Açıklık Getirdi!
Bildiğiniz Gibi Değil! Menkul Kıymet Olan Altcoinler Delist Edilebilir Mi? Avukat Açıklık Getirdi!
Son Dakika: Bitcoin 27.000 Dolar! Tarihi Zirve Geldi Yüzde 50 Oldu! Kripto Yükselecek Mi?
Son Dakika: Bitcoin 27.000 Dolar! Tarihi Zirve Geldi Yüzde 50 Oldu! Kripto Yükselecek Mi?
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023