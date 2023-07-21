Kral kripto para birimi kritik 29.700 dolar eşiğinde bulunuyor ve bu bölgenin kaybı iyi sonuçlar doğurmayabilir. Bitcoin cephesindeki gevşeme aşılamayan 30.400 dolar seviyesinin ardından geldi. Beklenen oldu ve hafta başında uyardığımız seviyeye düşüş gerçekleşti. Şimdi daha fazla kayıp riskiyle 26 Temmuz Fed kararını beklemeye devam edeceğiz.

CEEK Coin Fiyat Grafiği Yorum

Peki altcoinlerde son durum ne? Özellikle metaverse alanında ciddi fırsat gören yeni yatırımcılar CEEK gibi kripto paralara yöneldi. SAND, MANA gibi alternatiflerin fiyat açısından yeterince büyümüş olması da CEEK Coin’e yönelimi artırdı. Piyasa değeri nispeten düşük, metaverse alanında fırsat sunan alternatiflerden olan CEEK kısa vadede kaç dolar olacak?

Bitcoin fiyatından bağımsız olmasa da güncel grafik bize CEEK Coin konusunda önemli sinyaller veriyor. Fiyat iki yılı aşkın süredir ara tepeler yapsa da istikrarlı biçimde düştü. Son 0,05 dolar dibinin ardından bir miktar toparlansa da CEEK Coin yatırımcıları istediğini alamadı. Kısa ve orta vadede 0,05 dolar altı kapanışlar yeni ATL noktasını belirleyecek. Bu yüzden CEEK boğaları 0,053 dolar eşiğini geride bırakarak 0,059 dolar üstü kapanışlarda 0,065 bandını hedeflemeli.

Özetle görünüm iyimserliği baltalıyor ve yeni dip riski yüksek görünüyor.

LUNA Coin Fiyat Yorum

Yeni dipler arayan altcoinlerden biri de LUNA Coin’dir. Yeni CEO beklenen heyecanı tetikleyemedi. Daha da kötüsü Terra yaklaşık 1 yıl önce iflas ettikten sonra zaten çoğu popüler uygulamasını Cosmos gibi alternatiflere kaptırdı. Do Kwon hakkında belgede sahtecilikten dolandırıcılığa kadar çeşitli suçlamalar var. Kuvvetli kanıtlarla desteklenen bu suçlamalara karşı Terraform Labs’ın yapabileceği pek bir şey yok.

O halde hayalet kasabaya dönen Terra (LUNA) uzun vadeli görünümde pek bir gelecek vadetmiyor. Spekülatif hareketleri trade etmeyi seven yatırımcılar ve aşırı iyimserler dışında pek ilgi de görmüyor. Kısa vadede 0,61 dolar seviyesi kritik. Bunun altında kapanışlar yeniden 0,56 ve hatta 0,5 bölgesinin ziyaret edilmesini sağlayabilir.

Chiliz (CHZ) Coin Grafik Yorum

Özellikle futbolla ilgilenen ve kripto paralardan sezonluk kazanç elde etmeyi sevenler CHZ tokenlerini ligler bitmeden sattı. Önümüzdeki dönemde ligler başladıkça alımlar artabilir. Fan token cephesinde böyle bir durum var. Kupalar, ligler takımların performansına bağlı olarak alım/satım yapanların yönelimi nedeniyle CHZ Coin fiyatını da olumlu etkiliyor.

Teknik cepheye bakacak olursak önümüzdeki saatlerde 0,078 dolar bölgesinin önemi artacak. Bu seviye kayıpların sınırlandırılması için kritik öneme sahip. Fiyat şimdilik bu bölgenin üzerinde tutunuyor ve yeniden 0,083 doları hedefleyebilir. Yeniden 0,1 dolara ulaşması içinse dipten dönüşün net sinyali 0,086 dolar üzerinde gelecektir.

Elbette tüm bu tahminler Bitcoin’in aşırı volatilite gösterdiği ortamda gideceği yöne doğru değişkenlik gösterebilir. Üstelik teknik analiz gelecekten haber vermez ve yatırımcıların kendi araştırmalarını yaparak stratejilerini oluşturmaları gerekir.