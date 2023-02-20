Daha bu altcoinin ismini telaffuz edeli saatler olmuştu ki fiyatı iki katına çıktı.

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Kripto para yatırımcıları tarafından yakından izlenen bir analist yakın zamanda popüler bir altcoine dikkat çekti. Bu altcoin şimdiden yüzde 247 arttı. Peki bu altcoini neden önerdi? Bitcoin ile bağlantısı ne? Önümüzdeki aylarda altcoinin çok ciddi artık yaşayacağını söyleyen analist neden bu kadar iddialı bir tahminde bulundu? İşte tüm merak edilenler.

Bitcoin (BTC) Ekosistemi

Stacks (STX), akıllı sözleşmeler, merkezi olmayan finans (DeFi) faaliyetleri ve NFT’leri destekleyen bir layer1 çözümüdür ve BTC’nin faydasını artırmayı amaçlar. Pazar günü Kasım ayında kripto piyasasının dibe vurduğunu doğru bir şekilde tahmin eden popüler analist Chris Burniske, Ethereum (ETH) üzerinde muazzam miktarda layer2 çözümü varken Bitcoin’e dikkat çekti. Bitcoin özelinde çalışan sadece 2 proje bulunuyor.

“Ethereum’da çok sayıda yüksek değerli L2 rekabeti varken, Bitcoin‘de genel amaçlı L2 yarışında (şu ana kadar) yalnızca Stacks ve Lightning var.”

Saatler sonra, Stacks’in yerel tokenı STX yaklaşık %247 artışla 0,35 dolardan 0,84 dolara kadar yükseldi.

Yükselebilecek Altcoinler

Burniske kısa süre sonra yükselişe dikkat çekerek elinde STX tuttuğunu açıkladı. Bu yazının yazıldığı sırada STX, şu anda 781 milyon dolarlık piyasa değeriyle 0,57 dolardan alıcı buluyordu. Girişim sermayesi şirketi Placeholder’ın ortağı ve eski ARK Invest yöneticisi Burniske kripto para yatırımcıları tarafından yakından izleniyor. Geçtiğimiz yılki dip seviyeyi şimdilik doğru tahmin ettiği için de popülerliği fazlasıyla arttı. Şimdi de STX hakkında söylediklerinden saatlerde sonra fiyatın iki katına çıkmış olması onu daha da ön plana çıkan bir isim haline getirdi.

Analist daha önce yaptığı değerlendirmede üç önemli alanın gelecekte kriptoda çok büyük patlama yaşayabileceğini söylemişti. Peki bunlar neydi?

Köprüleme ve çoklu zincir hizmetleri

Yapay zeka odaklı blockchain girişimleri

odaklı blockchain girişimleri Uygulama ağları ve sektörler özelinde geliştirilen blockchainler

Eski ARK Invest analisti şunları söyledi;