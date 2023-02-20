Kripto para yatırımcıları tarafından yakından izlenen bir analist yakın zamanda popüler bir altcoine dikkat çekti. Bu altcoin şimdiden yüzde 247 arttı. Peki bu altcoini neden önerdi? Bitcoin ile bağlantısı ne? Önümüzdeki aylarda altcoinin çok ciddi artık yaşayacağını söyleyen analist neden bu kadar iddialı bir tahminde bulundu? İşte tüm merak edilenler.
Stacks (STX), akıllı sözleşmeler, merkezi olmayan finans (DeFi) faaliyetleri ve NFT’leri destekleyen bir layer1 çözümüdür ve BTC’nin faydasını artırmayı amaçlar. Pazar günü Kasım ayında kripto piyasasının dibe vurduğunu doğru bir şekilde tahmin eden popüler analist Chris Burniske, Ethereum (ETH) üzerinde muazzam miktarda layer2 çözümü varken Bitcoin’e dikkat çekti. Bitcoin özelinde çalışan sadece 2 proje bulunuyor.
“Ethereum’da çok sayıda yüksek değerli L2 rekabeti varken, Bitcoin‘de genel amaçlı L2 yarışında (şu ana kadar) yalnızca Stacks ve Lightning var.”
Saatler sonra, Stacks’in yerel tokenı STX yaklaşık %247 artışla 0,35 dolardan 0,84 dolara kadar yükseldi.
Burniske kısa süre sonra yükselişe dikkat çekerek elinde STX tuttuğunu açıkladı. Bu yazının yazıldığı sırada STX, şu anda 781 milyon dolarlık piyasa değeriyle 0,57 dolardan alıcı buluyordu. Girişim sermayesi şirketi Placeholder’ın ortağı ve eski ARK Invest yöneticisi Burniske kripto para yatırımcıları tarafından yakından izleniyor. Geçtiğimiz yılki dip seviyeyi şimdilik doğru tahmin ettiği için de popülerliği fazlasıyla arttı. Şimdi de STX hakkında söylediklerinden saatlerde sonra fiyatın iki katına çıkmış olması onu daha da ön plana çıkan bir isim haline getirdi.
Analist daha önce yaptığı değerlendirmede üç önemli alanın gelecekte kriptoda çok büyük patlama yaşayabileceğini söylemişti. Peki bunlar neydi?
Eski ARK Invest analisti şunları söyledi;
“Bazılarının nasıl tepki verdiği göz önüne alındığında, bir ‘hype temasının’ ilgi odağındaki ilk büyük döngüsünü yaşayan bir tema olduğunu açıklığa kavuşturmalıyım. Fırsatın peşinden koşan bazı gerçek protokollerin yanı sıra, dolandırıcıların da ortaya çıktığını göreceksiniz”.