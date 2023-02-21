Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) yayımladığı son veri raporunda Bitcoin (BTC) ve kripto paralar için dikkat çeken detaylara yer verdi. İşte o rapor...

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Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) yayımladığı son raporunda, 2022’de Terra/Luna ve FTX’in çöküşünün ardından balinaların satış yaptığını ancak bireysel yatırımcıların kripto para almasıyla bireysel kripto para ticaretinde artışa neden olduğu belirtildi. Raporda ayrıca bireysel Bitcoin (BTC) yatırımcılarının çoğunluğunun son 7 yılda para kaybettiğine dikkat çekildi.

Kripto Paraların Düzenlenmesinde Küresel İşbirliği Vurgusu

BIS, yayımladığı son raporunda 2022’de kripto para piyasasında karşı karşıya kalınan büyük çöküşün bireysel kripto para ticaretinde ani bir artışa neden olduğu belirtildi. Ancak veriler, büyük yatırımcıların kriz anlarının ardından varlıklarını çeşitlendirmeye çalışan daha küçük yatırımcılara rağmen varlıklarını sattığının altını çiziyor.

Finansal düzenleyicilerin kendi düşüncelerini bilgilendirmek için kaynak olarak kullandıkları bir kurum olan BIS yayımladığı son raporunda “Bu modeller, kripto para sektöründe daha iyi bir yatırımcı korumasına olan ihtiyacını gösteriyor” notunu düştü. İsviçre merkezli BIS, kripto paraların düzenlenmesinde küresel işbirliği yapılmasına dönük önceki çağrısını yineledi ve küresel finansal sisteme daha fazla maruz kalınması durumuna karşı uyardı:

Seçenekler arasında belirli kripto para aktivitelerinin yasaklanması, kripto paraların kontrol altına alınması, sektörün düzenlenmesi ya da bunların bir kombinasyonu yer alıyor. Sınırlama, kripto para piyasasındaki risklerin reel ekonomiye ve geleneksel finans sistemine sıçramasını önleyebilir. Piyasa bütünlüğünü, yatırımcının korunmasını ve finansal istikrarı korumak için uygun önlemlerin bir kombinasyonuna ihtiyaç var.

Bireysel Bitcoin Yatırımcıları Zarar Etti

BIS, 2015’ten başlayarak yaklaşık 7 yıllık bir dönemde Bitcoin’deki bireysel yatırımcı getirileri için biz analiz yaptı ve 2015’ten 2021’e kadar fiyatta yaşanan büyük sıçramaya rağmen ortalama bir bireysel yatırımcının 2022’nin Aralık ayına kadar yatırımlarının yaklaşık yarısını kaybettiği sonucunda vardı.

Raporda verilerin 95 ülkede 2015’in Ağustos ayından 2022’nin Aralık ayının ortasına kadar olan kripto para borsası uygulama aktivitelerine ve indirmelerine ve ayrıca on-chain (zincir üstü) verilerine dayandığı belirtildi.

Kullanıcısı Sayısı 100 Binden 30 Milyonun Üzerine Çıktı

Çalışmaya göre, en büyük kripto para BTC‘nin fiyatındaki sert yükseliş platformlar genelinde kullanıcı sayısında ani artışlara neden oldu. Buna göre Bitcoin fiyatının 69 bin dolar ile zirve yaptığı 2021’in Kasım ayı ile 2015’in Ağustos ayı arasındaki dönemde küresel ortalama günlük aktif kullanıcı sayısı 100 binden 30 milyonun üzerine çıktı.

BIS, çalışmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bununla birlikte, çoğu küresel yatırımcı muhtemelen kripto para yatırımından para kaybetti. Bu kayıplar, daha büyük ve daha sofistike yatırımcıların fiyatlardaki sert düşüşlerden hemen önce coin’lerini satma eğiliminde olmaları, küçük yatırımcıların ise hala alım yapıyor olmaları nedeniyle daha da kötüleşmiş olabilir. Bu durum, kripto paralarda yapılan piyasa manipülasyonu ve içeriden öğrenenlerin ticareti konusunda düzenleyicilerin halihazırda sahip olduğu endişeleri daha da artırabilir.” ifadelerine yer verildi.

2022’nin Mayıs ayında Terra ve Luna’nın çöküşü, ardından Kasım ayında FTT token ve kripto para borsası FTX’in çöküşü ile Bitcoin, Ethereum gibi kripto paraların büyük çoğunluğu yüzde 50’ye varan oranlarda değer kaybettiler. BIS, bu iki kriz sırasında Binance, Coinbase ve FTX gibi büyük kripto para borsalarının günlük aktif kullanıcı sayısının arttığı ve kullanıcıların portföylerinde bulunan stres altındaki coin’leri satmak, varlığa dayalı stablecoin’ler de dahil olmak üzere diğer kripto paralara doğru kayarak fırtınayı atlatmaya çalıştıkları sonucuna vardı.