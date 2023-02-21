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Az Önce Duyuruldu! Binance Tekrar Listeleyeceği Bu Altcoin İçin Tarihi Öne Çekti!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, yeniden değerlendirme kapsamında BinaryX (BNX) için işlem başlangıç tarihini 24 Şubat'tanda 22 Şubat'a çektiğini duyurdu.
12:15
21 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, yeniden değerlendirme kapsamında BinaryX (BNX) için işlem başlangıç tarihini 24 Şubat’tanda 22 Şubat’a çektiğini duyurdu.

BinaryX İçin Yeniden Listeleme Tarihi Öne Çekildi

Dev kripto para borsası Binance, BinaryX için token takasını ve yeniden değerleme sürecinin planlanandan önce tamamlandığını belirterek BNX/BTC, BNX/BNB, BNX/BUSD ve BNX/USDT spot işlem çiftleri için işlem başlangıç tarihini 24 Şubat TSİ 11.00’dan 22 Şubat TSİ 11.00’a çektiğini duyurdu.

Bu duyuru ile BNX için BTC, BNB, BUSD ve USDT işlem çiftlerimde 24 Şubat’ta TSİ 11.00’da başlatılması planlanan alım satım işlemleri için bu tarih 22 Şubat’ta TSİ 11.00’a çekilmiş oldu.

Öte yandan Binance’ın duyurusu BNX’de hareketliliğe neden oldu. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre altcoin gün içinde kaydettiği yüzde 3’ün üzerinde yükselişle 179,58 dolardan işlem görüyor. BNX, yazım sırasında 519.2 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 86’ncı kripto para (ayrıca en büyük 85’nci altcoin) konumunda. Binance’ın tekrar listelemesi ile BNX’in yükselişini devam ettirmesi bekleniyor.

BinaryX Nedir?

BinaryX, DAO ve BNX kullanan tüm ürün ve oyunları kapsayacak şekilde tasarlanan BinaryX ekosistemi için bir platform görevi görmektedir. BinaryX, merkeziyetsiz türev ticaret sistemi olarak başlatılsa da GameFi‘nin artan popülaritesini ve metaverse oyunlara olan ilgiyi fark ederek kademeli olarak merkeziyetsiz video oyunları geliştirmeye başladı ve şimdi Web2 geliştiricilerini Web3‘e taşımada köprü görevi göçmek için IGO hizmetleri sunan bir GameFi platformuna dönüşmüş durumda.

BinaryX tarafından sağlanan hizmetlerden bazıları, gelecek vaat eden GameFi projelerini ölçeklendirmek ve Blockchain tabanlı oyun sektörüne daha fazla yenilik getirmek için altyapı desteği, bir DAO yönetişim sistemi ve topluluk oluşturmayı kapsıyor.

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