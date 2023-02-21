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Bu Altcoin İçin Tarihi Gelişme! Bosch İle Partnerlik Kurdu!

Bosch ve Fetch.ai (FET), mobilite, endüstriyel ve tüketici alanlarına yayılacak gerçek dünya kullanım durumları için Web3 teknolojisini araştırmayı, geliştirmeyi ve kullanmayı amaçlayan yeni bir Web3 vakfı olan Fetch.ai Vakfı kurmak için partnerlik kurduğunu duyurdu.
12:37
21 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bosch ve Fetch.ai (FET), mobilite, endüstriyel ve tüketici alanlarına yayılacak gerçek dünya kullanım durumları için Web3 teknolojisini araştırmayı, geliştirmeyi ve kullanmayı amaçlayan yeni bir Web3 vakfı olan Fetch.ai Vakfı’nı kurmak için partnerlik kurduğunu duyurdu.

Fetch.ai Vakfı Kuruldu

Bosch ve Fetch.ai işbirliğinde kurulan Fetch.ai Vakfı şeffaflık, açıklık, tarafsızlık, veri ve teknoloji egemenliği gibi temel ilkeleri temel alacak. Fetch.ai Vakfı, vakıf maddelerinde ve tüzüğünde belirtildiği gibi üç kademeli bir yönetişim yapısına sahip olacak. Vakfın tasarımı, açık kaynak teknolojileri ve ekosistemleri benimserken merkeziyetsiz inovasyonun geniş ölçekte kullanılabileceğini gösteren Linux Vakfı’ndan esinleniyor.

Fetch.ai Vakfı için en önemli tasarım hedefi, bireysel vakıf katılımcısının katılımından bağımsız olarak hayatta kalabilecek şekilde teknoloji havuzuna ulaşmak ve aynı zamanda ekosisteminin yaşayabilirliğine katkıda bulunan ve bağımlı olanlara etki ve nüfuz sağlamak olacak. Vakıf, sağlanan likidite, IP, kod ve kullanım gibi parametreler açısından değerlendirilebilecek üyelerinin aktif katkı ve katılımına dayalı olarak teknolojisinin ve ekosisteminin gelişimi üzerindeki etki derecesini optimize edecek.

Bosch ve Fetch.ai, başlangıçta vakfın yönetim kuruluna liderlik edecek ve sektörden diğer önemli katılımcılarla vakfı genişletmeye çalışacak. Fetch.ai Vakfı, en başından itibaren katılımcı büyümesini ve yeni katılımcıların katkılarını teşvik etmek için temel ilkelerini ve tasarım hedeflerini benimseyerek organik olarak gelişecek. Bosch ve Fetch.ai, yeni katılımcıların yönetim kuruluna katılmasını sağlayarak ve gelecekte vakıf maddeleri ve tüzüğündeki hükümler uyarınca yeni yönetim kurulu üyeleri seçerek vakfı ve ekosistemini sürdürülebilir ve bağımsız hale getirmeye çalışacak.

Fetch.ai Vakfı’nın Başkanı Peter Busch, kurulan partnerliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Endüstriyel mühendislik ve mobilite çözümlerinde dünya çapında liderlerden biri olan Bosch, emniyet/güvenlik, gizlilik ve veri sahipliği konularında her zamankinden daha bağlantılı ekosistemlerin getirdiği zorluklarla başa çıkabilmek için daha akıllı teknolojilere ve yönetişime büyük ihtiyaç olduğunu görmektedir. Yıkıcı Web3, Yapay Zeka ve Açık Kaynak teknolojilerini klasik mühendislik şirketlerinin kanıtlanmış dünya standartlarındaki donanım ve yazılım yetenekleriyle birleştiren bu kuruluş, doğru zamanda yapılmış mükemmel bir girişimdir. Yeni ortaklar katıldıkça bu daha da heyecan verici hale gelecek.” dedi.

Fetch.ai CEO’su ve Kurucusu Humayun Sheikh ise kurulan partnerliğe ilişkin şunları söyledi:

Bu, Fetch.ai’nin yolculuğunda heyecan verici bir aşama çünkü Web3 teknoloji ürünlerimizin Bosch gibi ortaklarla gerçek dünya endüstri uygulamalarını mümkün kıldığını göreceğiz. Bosch ayrıca Web3’ün sektörde benimsenmesini hızlandırmamıza yardımcı olacak ve diğer sektör oyuncularını da bu yolculukta bize katılmaya teşvik edecek. Daha fazla endüstri uygulaması, Fetch.ai ekosistemindeki mevcut teknoloji girişimcileri için de yeni iş fırsatları getirecek.

Fetch.ai Nedir?

Fetch.ai, yeni eşten eşe (P2P) iş modellerinin kilidini açacak Web3 teknolojileri için altyapı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu altyapının özünde, sahibinin sınırlı veya hiç müdahalesi olmadan kuruluş/insan/makine sahibi için ekonomik değer üretmeyi amaçlayan modüler bir otonom ekonomik ajan (AEA) teknolojisi ve işbirliğine dayalı ve gizliliği koruyan makine öğrenimini (ML) destekleyerek ajanlara çıkarımlar sağlayan yapay zeka araçları bulunmaktadır. Bu teknoloji, diğer Blockchain ağlarıyla kolayca bağlantı kurabilen ve Blockchain tabanlı ekonomik uzlaşma sağlayan Fetch Network üzerinde bir araya getirilmiştir.

FET ise Fetch.ai’nin yerel varlığı olarak hareket etmektedir.

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