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  •   Piyasada Gözler FOMC Tutanaklarına Çevrildi: Bitcoin (BTC), Kritik Direncin Eşiğinde!

Piyasada Gözler FOMC Tutanaklarına Çevrildi: Bitcoin (BTC), Kritik Direncin Eşiğinde!

Hafta başından bu yana volatilitesi düşük fiyat hareketleri kaydeden Bitcoin (BTC), 24.500 dolar iile 25.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı.
13:32
21 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, haftaya düşük volatilite ile başlarken, yatırımcılar tarafında gözler yarın açıklanacak FOMC tutanaklarına çevirdili. Bitcoin (BTC), son günlerde kaydettiği fiyat hareketleri ile 24.500 dolar ile 25.000 dolar seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı.

Bitcoin (BTC) Kritik Fiyat Seviyelerinde

Piyasada gözler yarın açıklanacak FOMC tutanaklarına çevrilirken, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) de son günlerde kaydettiği fiyat hareketleri ile 24.500 dolar ile 25.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı. Piyasa değeri bakımından kripto ekosisteminin ikinci en büyük kripto varlığı olan ETH ise hafta başından bu yana kaydettiği düşük oranlı değer kayıplarının ardından 1.685 dolar seviyelerine geri çekildi. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre hafta başından bu yana kaydedilen düşüşlerin etkisiyle 1,13 trilyon dolardan 1,12 trilyon dolara geriledi.

Öte yandan piyasada hafta başındaki durgunluğa karşın, Helium’un Mart ayında resmi olarak Solana ağına geçiş yapacağını açıklaması ile Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi SOL, son günlerde piyasada pozitif ayrıştı ve güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Piyasadaki Yükselişin Perde Arkası

Kripto para piyasasında geçen haftaki yükseliş ivmesinin tek bir perde arkası olmasa da analistler birçok faktörün söz konusu yükselişe etki etmiş olabileceğini dile getirdi. Analistler, başta ABD olmak üzere global ölçekte makroekonomik koşullarda iyileşmenin başlamasının ve yatırımcı duyarlılığının yeniden pozitife dönmesinin kripto para piyasasındaki yükselişe önemli ölçüde etki etmiş olabileceğini belirtti. Ek olarak Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), yatırımcı güvenliğini artırmak için kripto para ticaret platformları için yeni yasalar önermesi de piyasalar tarafından oldukça pozitif karşılandı.

Ayrıca birçok analist, piyasadaki yükselişin devam edebilmesi adına kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine de işaret etti. Yakın vadede 25.000 dolar bandının BTC adına kritik bir direnç seviyesi olabileceğini ifade eden analistler, bu seviyelerin aşılması ile birlikte değer artışlarının hız kazanabileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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