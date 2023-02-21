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Bitcoin Zirveden Bayrak Sallıyor! Ünlü Analist Çok Net Rakam Verdi!

Popüler kripto para YouTube kanalı InvestAnswers'dan James olarak bilinen ve yakından takip edilen kripto para analisti ve trader'ı, Bitcoin'in (BTC) mevcut boğa koşusunda 'kolayca' ulaşabileceği fiyat seviyesini açıkladı. Analist ayrıca diğer potansiyel hedefleri sıraladı.
13:53
21 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Popüler kripto para YouTube kanalı InvestAnswers’dan James olarak bilinen ve yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı, Bitcoin‘in (BTC) mevcut boğa koşusunda ‘kolayca’ ulaşabileceği fiyat seviyesini açıkladı. Analist ayrıca diğer potansiyel hedefleri sıraladı.

“40 Bin Doların Üstü Hızlıca Gelebilir”

Kripto para YouTube kanalı InvestAnswers’ın anonim sunucusu James, CTO Larsson ile yaptığı yeni bir canlı yayın oturumunda Bitcoin’in 40 bin dolar seviyelerinin üstüne kolayca çıkabileceğini iddia etti. James yaptığı BTC analizinde şunları not etti:

Eğer 42 bin dolara ulaşacaksak ve 25 bin dolara ne kadar hızlı ulaştığımızı göz önüne alacak olursak 30 bin dolara ulaşmanın artık çantada keklik olduğunu söyleyebilirim. Aşırı yükseliş bekleyen taraftaymış gibi görünmek istemem ama grafikte görünen bu yolculukta fiyatın önünde herhangi bir güçlü engel yok. Bu seviyeye çıkılması için fiyatın önümüzde herhangi bir engel yok. Yani çok hızlı bir şekilde 30 bin dolara çıkabiliriz. Sanırım geçenlerde de bundan bahsetmiştim. Beni 5-6 yıldır dinleyen arkadaşlarım var ve birçoğu Kasım ve Aralık aylarında Bitcoin almaya başladı. Ve hayatlarında daha önce hiç kripto para ya da Bitcoin satın almamış insanlar bunlar. Ve bazı insanlar Bitcoin’i almaya devam ediyor. Bir de uzun süredir piyasada olan ve piyasadan uzak duran eski emektarlar var. Onlar ise alım yapmıyorlar. Çok ama çok daha düşük seviyeleri bekliyorlar. Dolayısıyla, diyelim ki 30 bin dolara ulaşırsak, bu yeni nesil FOMO (kaçırma korkusu) takipçilerini ve Haziran ile Kasım ayları arasında yaşadığımız büyük düşüş sırasında satın almayan alıcıları piyasaya çekecek. Bu yüzden bence çılgın bir dönem olabilir.

Diğer Potansiyel Hedefleri Sıraladı

Bitcoin’de ilk olarak 30 bin doları işaret eden James, en büyük kripto para için 2024 yılının Mart ayında gerçekleşecek bir sonraki blok ödülü yarılanması (halving) etkinliğine kadar daha iyimser fiyat hedeflerini sıraladı:

Bu boğa koşusu sırasında ne kadar yükselebiliriz sorunuza gelecek olursak; kolaylıkla 70 bin dolara gidebiliriz diyebilirim. 100 bin doların üzeri de mümkün. Kulağa çılgınca geliyor ama aslında mevcut seviyelerden sadece 4 katına çıkmış olacak. Bu noktada Bitcoin’in benimsenme oranını dikkatle takip etmelisiniz. Aktif adresleri takip etmelisiniz… Şu anda uzun vadede yatırımcı olan kişi sayısı sanırım toplam arzın yüzde 72’sine ulaştı. Bu sadece arz sıkışıklığının yaşanacağı anlamına geliyor. Bu tam olarak benimsemeye işaret ediyor. Her şey bir başka iyi bir boğa koşusu için doğru yönü gösteriyor. Hızlıca ve kolayca 42 bin dolar geliyor…

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