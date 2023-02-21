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Kripto Paralar İçin Kader Anı! Sadece Saatler Kaldı!

Yoğun bir haftanın içindeyiz ve kripto paraların birkaç haftalık performansını etkileyebilecek olaylara tanık olacacağız.
14:50
21 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı bugün 24.555 dolara kadar düştü ve altcoinler kazançlarının bir kısmını geri verdi. Peki bundan sonra? Putin’in nükleer silah başlıklı konuşması ve yarın gelecek tutanaklar piyasa üzerindeki baskıyı artırıyor. Bitcoin birçok kez test ettiği 25.200 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı. Peki bundan sonra ne olacak?

Kripto Paralar Yorum

Tüm metriklerin aynı anda boğa sinyali vermesi mümkün değil ancak birçoğu Ocak ayında dip bölgeden çıktı. Yani ara düzeltmelere rağmen genel hissiyat yükselişin devam edeceği yönünde. Altcoin yatırımcılarının 25.200 ve 25.800 dolarlık direnç bölgelerinden sonra Ocak ayındakine benzer hızlı yükselişler görmesi muhtemeldir. Bitcoin için hedeflenen şey 29.500 dolara kadar devam eden bir ralli ancak bunun olması için makro ekonomik verilerin iyimserliği baltalamaması gerekiyor.

Son gelen enflasyon verisi beklentinin üzerinde ancak devam eden düşüşü bozmayacak şekildeydi. Önümüzdeki ay gelecek Şubat ayı enflasyonu piyasanın büyük ölçüde yönünü belirleyecek. 22 Mart tarihinde ise Fed tarafından yapılacak faiz artışı tavan seviyenin revize edilme ihtimalini gündeme getirecek. Fed eğer önümüzdeki ay tavan faiz hedefini %5,1’den daha yukarı taşırsa bu sürpriz olmayacak. Ancak bunu yapmazsa risk piyasalarında ciddi toparlanma görebiliriz. Küresel piyasalar şu an %5,25’lik tavanı fiyatlıyor ve Bitcoin nispeten güçlü kalıyor.

Bitcoin İçin Kritik Haber

Bitcoin fiyatının yukarı yönlü ivmesi iki temel faktöre bağlı olacak. Birincisi, 25.100 dolar yani 200 Haftalık Hareketli Ortalama (WMA) üzerinde tutunup tutunamayacağıdır. Yarın akşam gelecek FOMC Tutanakları bu noktada son derece önemli olacak. Ocak toplantısında ilk kez dezenflasyonist sürecin başladığını ifade eden Powell yatırımcıları rahatlatmıştı. Eğer toplantı tutanaklarında da iyimser bir yaklaşım görürsek bu piyasalarda hızlı bir yükselişi tetikleyebilir.

Ancak, bazı Fed yetkililerinin Mart ayındaki FOMC toplantısında 50 baz puanlık olası bir faiz artırımına yönelik şahin söylemleri Bitcoin fiyatı üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle, FOMC Tutanakları önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasayı yönlendirecek önemli bir eşik olacak. Piyasa duyarlılığının yüksek olması ve Çin’in Hong Kong’u bir kripto merkezi haline getirmek için desteklediği ve birkaç kripto borsasının Hong Kong’a genişlemeyi planladığı bildirildiğinden, BTC fiyatları muhtemelen daha da yükselebilir.

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