Üç kıdemli uzman piyasalara dair neler bekliyor? Bitcoin neden 25.200 dolarlık direnç bölgesini aşamıyor? Uzmanlar ne gibi uyarılarda bulundu?

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Kripto para yatırımcıları bir süredir Bitcoin’in 25.200 dolarlık direnç bölgesine yaptığı testleri izliyor ve BTC burada kalıcı olamıyor. Normal şartlarda bu denli başarısız testin ardından bölgenin yerel zirve olarak işaretlenmesi ve yatay hareketin başlaması gerekirdi. Ancak kral kripto para birimi hacimli alımlarla peş peşe testlere zorlandı. Sonuç ne olacak?

Bitcoin (BTC)

BTC fiyatı bugün 25.250 dolara (Binance borsasında) ulaştı ancak burada kalıcı olamadı. Dün ABD piyasaları tatildi ve bugün 17:30’da açılacak piyasaların volatiliteyi yeniden artırması bekleniyor. Üstelik bu hafta gündem oldukça yoğun. Saat 17:45’te ABD PMI verileri açıklanacak ve beklenti üstü gelen veri ekonomideki ısınmaya işaret edeceği için Bitcoin cephesinde bir düşüş getirebilir. Diğer tarafta borsanın da negatif açılması düşüşü destekleyecektir. Bugün Putin’in nükleer silah açıklamaları kripto para yatırımcılarını tedirgin etti. Benzer bir sonucu ABD hisse senedi piyasalarında da görebiliriz. Bitcoin fiyatının hisse senetleriyle paylaştığı korelasyon önemli.

Coinglass’ın verilerine göre bu direnç testleri hem short hem de long yönlü yüksek kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesine neden oldu.

Kripto Para Uzman Yorumları

Material Indicators tarafından sağlanan veriler tüm bu hareketliliğin balinalar kontrolünde olduğunu söylüyor. Popüler kripto para analisti Daan Crypto Trades kritik bir bölgede yığılan satış emirlerine dikkat çekti. BTC fiyatının 25.000 doları bu denli test edip başarısız olması anormaldi ve daha anormal şeyler görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Daan Crypto Trades şunları söyledi;

“BTC/USDT çiftinde 24.800 dolar ile 25.300 dolar arasında 2500 BTC satış emri yığıldı. Bunun üç nedeni olabilir: 1. Gerçek satış emirleri. 2. Emirleri çekmeden veya daha sonra satın almadan önce emirleri doldurmak için fiyatı bastırma emirleri. 3. Fiyatı aşağı çekmek için verilen emirler.”

Crypto Tony diğer popüler bir analist ve direncin aşılması potansiyeli konusunda aynı şekilde temkinliydi.

“Burada bir kez daha 25.000 doları test ediyoruz ancak soru bu direnç bölgesinin üzerinde mi kalacağız yoksa sapıp geri mi geleceğiz?”

CryptoQuant‘a katkıda bulunan Venturefounder, mevcut bir teori üzerinde yaptığı güncellemede, Bitcoin için yukarı doğru devam etmeden önce daha düşük seviyelerin yeniden test edileceğini öngördü. Bunu, BTC/USD’nin sırasıyla Nisan ve Kasım aylarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 2021 ortasındaki piyasa koşullarına dayandırdı.