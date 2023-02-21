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Tarih Sızdı Altcoin Uçtu! Türk Yatırımcılar Bunu Bekliyordu!

Söylentisi bile yetki popüler altcoin hızla yükseldi. Resmi duyuruyla kazanımlar daha da artabilir.
17:00
21 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Aralık ayı sonundan bu yana tarihler havada uçuşuyor ve beklentiyi satın alanlar altcoin fiyatını yükseltti. Bugün başka bir kaynak lansman tarihine dair önemli bir paylaşım yaptı. Topluluğun önde gelen isimlerinden birinin yaptığı bu paylaşım içeriden sızıntı olduğu ihtimalini akıllara getirdi. Peki ne zaman?

Shibarium Lansman Tarihi

Shiba Inu’nun merakla beklenen layer2 ağı Shibarium, memecoin ekosistemindeki önemli bir oyuncuya göre önümüzdeki hafta resmen başlatılacak. Beta sürüm modunda başlatılacak ağ için Ocak ayından bu yana tarihler verilse de ekip resmi bir duyuru yapmadı. Shibarium, Polygon (MATIC) gibi diğer layer2 çözümlerine benzer şekilde tasarlandı ve ölçeklenebilir, düşük ücretli bir ağ olarak topluluğuna hizmet verecek. Ağın popülerliğinin artması halinde elde ettiği gelir sayesinde Shiba Coin ve ekosistemindeki altcoinlerin hızla yükseldiğini görebiliriz.

Shibarium ölçeklendirme çözümü, yönetim tokenı olarak BONE kullanacak ve ekosistemdeki tüm işlem ücretleri BONE Token ile ödenecek. Shiba Inu 2021 yılında popüler olsa da Dogecoin dahil tüm rakiplerinden daha büyük işler başardı. Kendi NFT, Metaverse, DeFi projelerini başlatan Shiba Coin geliştiricileri şimdi çok daha fazlası için çabalıyor.

BONE Token Neden Yükseliyor?

Lansmanın haftaya yapılacağına dair dedikodular BONE Token fiyatının da artmasına neden oldu. Shibarium’un hem beta hem de resmi sürümlerinin lansman tarihleri büyük tartışma konusu oluyor. Projenin takma adlı baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, yol boyunca meydana gelebilecek gecikmelerden kaynaklanan hayal kırıklığını önlemek için kesin tarihler vermekten çekindiklerini söyledi.

BONE Token yazı hazırlandığı sırada %8’in üzerinde artışla alıcı bulmaya devam ediyor. Bitcoin’in yaşadığı kayıplara rağmen yükselen BONE Token gelecekte artması muhtemel talebi şimdiden fiyatlıyor. Lansman tarihine dair sızıntıyı paylaşan BoneShiba isimli Twitter hesabı şunları yazdı;

“Shibarium Beta’nın önümüzdeki hafta yayınlanacağı doğrulandı. Bir milyondan fazla Shiba Coin sahibi çok düşük ücretler karşılığında BONE satın alacak ve her işlemde Shiba Coin yakacak. Shib ekosistemindeki her şey için BONE Token’e ihtiyacınız olacak”.

BONE Token resmi lansman tarihinin açıklanmasıyla birlikte bir miktar daha yükselebilir. Ancak büyük hevesle başlatılan DeFi platformunun yeterli ilgiye görmeyişi Shibarium’un da aynı kaderi paylaşma ihtimalini akıllara getiriyor. Bu senaryoda tüm kazanımlar hızla silinebilir.

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