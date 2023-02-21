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Son günlerde devasa şirketlerin kripto paralarla alakalı yeni ortaklıklarını duyuyoruz ve fiyatlar katlanarak artıyor. Boğa piyasaları henüz başlamadı ancak yüz milyarlarca dolarlık devlerin attıkları bu adımlar bize geleceğe dair önemli fikirler veriyor.

ANKR Neden Yükseliyor?

Microsoft, blockchain veri erişimine ihtiyaç duyan işletmeler için bir node hizmeti sunmak üzere web3 altyapı sağlayıcısı Ankr ile ortaklık kurdu. İki firma, Microsoft‘un Azure bulut pazarında, blockchain düğümleri için özel bellek ve bant genişliği özelliklerine sahip yeni bir düğüm barındırma hizmeti üzerinde birlikte çalışacak. Bir şirket açıklamasına göre, kurumsal düğüm dağıtım hizmeti, web3 projelerinin veya geliştiricilerin akıllı sözleşmeleri dağıtmasına, işlemleri aktarmasına ve blockchain verilerini okumasına veya yazmasına olanak tanıyacak.

Microsoft Gelişmekte Olan Teknolojiler Müdürü Rashmi Misra şunları söyledi;

“Ankr ile ortaklığımız, geliştiricilerin ve kuruluşların web3’ün gerçek dünyadaki iş zorluklarını nasıl ele alabileceğini keşfederken blockchain verilerine güvenilir ve güvenli bir şekilde erişmelerini sağlayacak. Birlikte sağlam bir web3 altyapı katmanı oluşturuyoruz.”

ANKR Token fiyatı haberin ardından %50 oranında arttı.

Ankr Token

Bu kripto projesi geliştiricilerin ve kullanıcıların bulut node’larını BNB Chain, Ethereum, Polygon, Solana ve Avalanche dahil olmak üzere 19 blockchain’e bağlamasına olanak tanıyan bir RPC sunmaktadır. Bu işbirliğinin ardından geliştiriciler, Ankr’ın merkezi olmayan uygulamalar için RPC’leri ve ara yazılım platformu üzerinde geliştirme yapabilecek ve ölçeklendirme ihtiyaçlarını Microsoft’un bulut platformuyla karşılayabilecekler.

Ankr CEO’su ve Kurucu Ortağı Chandler Song şunları söyledi;

“Bu, dijital ekonominin büyüyen bir sektörüne blockchain altyapısını getirme konusunda kritik bir adımdı. Ankr için inanılmaz bir dönüm noktası olan bu ortaklık, aynı zamanda merkezi olmayan web’in, web sistemlerinin her katmanındaki önemli oyuncularla entegre olma konusunda ne kadar ilerlediğinin de önemli bir göstergesidir.”

Ankr biraz önce yayınladığı duyuruda son olarak şunları yazdı;