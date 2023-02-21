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Güncel Veriler ve Metrikler, Cardano (ADA) Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor?

Santiment'in paylaştığı güncel verilere göre Cardano blokzincirindeki balina faaliyetlerinde son dönemlerde önemli bir artış kaydedildi.
17:20
21 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto analitik hizmet sağlayıcısı Santiment’in yakın tarihli bir raporuna göre Proof of Stake konsensus mekanizması ile çalışan Katman-1 protokolü olan Cardano‘nun (ADA) piyasadaki büyük yatırımcılar tarafındaki benimsenmesinde önemli bir artış kaydedili. Platformdan gelen balina etkinliği uyarısına göre, değeri 100.000 doları aşan toplam işlem sayısı 20 Şubat Pazartesi itibarıyla 539’u aştı.

Santiment, Güncel Verileri Paylaştı

Santiment, herhangi bir protokoldeki faaliyetlerde kaydedilen önemli artışlar veya düşüşlerin ağın yerel kripto para birimi adına yükselişe veya düşüşe işaret edebileceğini ifade etti ve Cardano ağındaki balina faaliyetindeki artışa dikkat çekti. Santiment tarafından paylaşılan verilere göre son dönemlerde Cardano ağındaki balina faliyetinde ve Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA‘nın kurumsal yatırımcılar tarafındaki benimsenme oranlarında önemli bir artış kaydedildi. Ayrıca DefiLlama verilerine göre Cardano blokzincirinin TVL’sinde (Total Value Locked) ise son 1 aylık zaman dilimi içerisinde kaydedilen artış ise %60’ı aştı.

Stabil kripto para birimi Djed başta olmak üzere Cardano ağında son yıllarda hayata geçirilen önemli projeler, Cardano blokzincirinin benimsenme oranlarının artmasına büyük ölçüde katkıda bulundu. Cardano (ADA), kripto para piyasasındaki yükselişin de etkisiyle son 3 aylık zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer artışlarının ardından ise 0,40 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta %15’e yakın bir değer artışı kaydetmesinin ardından hafta başında düşük oranlı değer kayıpları kaydetti ve 24.500 dolar ile 25.000 dolar seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1.680 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para piyasasının toplam değeri ise hafta başından bu yana 1,13 trilyon dolar seviyelerinden 1,12 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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