Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Şimdi Açıklandı! 3 Kritik ABD Verisi ve Kripto Paralar!

Beklenen oldu ve volatilite artıyor. Kripto para yatırımcıları ani fiyat hareketleriyle karşı karşıya kaldı. Peki bugün hangi verinin açıklanmasıyla fiyat düştü veya düşecek?
17:50
21 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları en yoğun haftalarından birini yaşıyor ve Bitcoin artık karar kırılımına doğru gidiyor. BTC yazı hazırlandığı sırada 24.700 dolar. SEC tarafından atılan son adımları, kripto şirketlerinin yaptığı ortaklık açıklamaları ve daha fazla gelişme yatırımcıları heyecanlandırıyor. Biraz önce 3 kritik veri açıklandı.

Kripto Paralar Son Durum

ABD PMI verileri bugün açıklanacaktı ve veriler birkaç dakika önce geldi. Hizmet, Üretim ve S&P Global PMI verileri beklenti üzerinde geldi. Hizmet ve S&P Global verisi ekonominin büyümeye başladığını gösteriyor. Bu resesyon bekleyenler için kötü ancak ekonomideki büyüme Fed’in istediği bir şey değil. Bitcoin verinin ardından 24.700 dolar seviyesini tutmakta güçlü çekiyor.

  • Üretim PMI – Açıklanan: 47,8 (Beklenti: 47,1 Önceki: 46,9)
  • S&P Global Bileşik PMI – Açıklanan: 50,2 (Beklenti: 47,5 Önceki: 46,8)
  • Hizmet PMI – Açıklanan: 50,5 (Beklenti: 47,2 Önceki: 46,8)

Hizmet PMI ABD (1Y)

Peki bu veriler kripto paraları nasıl etkileyecek? Öncelikle 50’nin üzerinde gelen veri ekonomide büyüme olduğuna işaret eder ve önceki aylardaki resesyon endişesine neden olan ortamdan uzaklaşıldığı görülüyor. Bu kısa vadede kripto paralar için olumsuz çünkü Fed’e enflasyonla mücadelesinde daha fazla oyun alanı tanıyor. Ancak orta ve uzun vadede resesyon riskinin azalıyor olması kripto paralar için pozitiftir. Nitekim resesyon ortamında kripto para düşme eğiliminde olur.

PMI Nedir ve Neden Önemli?

Kripto para yatırımcılarının mutlu mesut sadece sektörün öncülerini takip ettiği bir dönem vardı. 2021 yılıyla birlikte kripto yatırımcısı faiz kararlarından enflasyon verilerine kadar tüm kritik makro ekonomik gelişmeleri takip eder hale geldi. Bitcoin ve diğerlerinin adeta bir teknoloji hissesi gibi davranmaya başlıyor oluşu bunu zorunlu kıldı. Peki PMI takip edecek seviyeye yatırımcıyı getiren şey ne? Pandemi sonrasında aşırı gevşeyen merkez bankaları politikası piyasalarda bir yükselişe neden oldu ancak risk piyasalarındaki yükselişin ardından enflasyon arttı. Eğer piyasaya sürekli para pompalarsanız enflasyon artar ve bunu düşürmekte merkez bankalarının görevidir. Fed bunu yapıyor.

Fakat enflasyonu düşürürken sıkı para politikasına geçilmesi eğer denge tutturulmazsa resesyona yani ekonomik durgunluğa yol açar. Ekonomik durgunluk da en az enflasyon kadar kötüdür. Enflasyonda insanların kazançları harcamalarına yetmez ancak resesyonda insanlar harcayacak para bulamazlar çünkü işsizlik artar işlerini kaybederler. Bu durum üretim ve hizmet sektöründeki talebi azaltır ve işsizlik katlanarak artar. PMI verileri bize ekonominin güncel durumunu, talepteki canlılığı gösterir.

PMI, satın alma yöneticileri endeksidir. Büyüme tahminlerine ışık tutan bu veri beş ayrı endeksle hesaplanır.

  • Üretim hacmi
  • Yeni siparişler
  • Stok durumu
  • Tedarikçi teslim süresi
  • İstihdam seviyesi

Ankete katılan satın alma yöneticileri ilgili dönemde bu 5 kalemdeki durumu dikkate alarak görüş bildirir. PMI verisi 0-100 arasında çıkar ve satın alma yöneticileri olumlu, nötr ve olumsuz şeklide üç farklı cevap verebilir. Eğer endeks 50 altındaysa ekonomide işler yolunda gitmiyor daralma var demektir. Hatta şöyle yapalım;

  • Eşik değer 50’dir. Nötr bölge olarak kabul edilir.
  • 50’nin üstü ekonomide büyüme olduğunu söyler
  • 42 altı ise resesyona girileceğine işaret eder.

Bu verilerin 3-4 ay boyunca aynı yönde gelmesi bize sonucu verir. Şimdi eğer 3 ay boyunca 42’nin altında PMI gelirse bu resesyonun artık kaçınılmaz olduğunu söyler. Peki mevcut durumda neredeyiz? Hizmet PMI bu ay 50 üzeri geldi ancak önceki ay 46,8 bölgesinde. O halde bu ekonomi için olumludur ancak kesin bir büyümeye işaret etmez. Önümüzdeki ay da 50 üzerinde gelirse artık ekonomideki büyümenin devam ettiği görüşü belirginleşir ve Fed daha fazla faiz artışı yapabileceği bir ortam olduğunu görür.

Bitcoin muhtemelen Fed’in ekonomideki iyileşmeyi görerek atacağı potansiyel cesur adımları fiyatlayacaktır. 24.200 dolarlık destek bölgesi yakından izlenmeli.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Kriptoya NBA Piyangosu! Şampiyon Takım Anlaşmayı Sağladı! Piyasaya Çıkıyor!
Kriptoya NBA Piyangosu! Şampiyon Takım Anlaşmayı Sağladı! Piyasaya Çıkıyor!
Bitcoin’de Müjdeli Haber Öncü Analiz Firmasından Geldi! Dönüm Noktası!
Bitcoin’de Müjdeli Haber Öncü Analiz Firmasından Geldi! Dönüm Noktası!
Dibi Bilen İsim Adım Adım Tüm Bitcoin (BTC) Hedeflerini Açıkladı! ATH Ne Zaman?
Dibi Bilen İsim Adım Adım Tüm Bitcoin (BTC) Hedeflerini Açıkladı! ATH Ne Zaman?
Salı Gününe Dikkat! Büyük Gün Geldi! Kripto Paralarda Gözler Bu Açıklamaya Çevrildi!
Salı Gününe Dikkat! Büyük Gün Geldi! Kripto Paralarda Gözler Bu Açıklamaya Çevrildi!
11 Milyar TL’yi Geçti! Türk Yatırımcı Bu 10 Kripto Paraya Hücum Etti!
11 Milyar TL’yi Geçti! Türk Yatırımcı Bu 10 Kripto Paraya Hücum Etti!
Sıcak Gelişme: Fiyata Sakın Aldanmayın! Coinbase Bombayı Patlattı Ve Ekledi: Listeliyoruz!
Sıcak Gelişme: Fiyata Sakın Aldanmayın! Coinbase Bombayı Patlattı Ve Ekledi: Listeliyoruz!
Ne 100.000 Ne 200.000 Dolar! Ünlü Bitcoin Analisti Tarih Verip Duyurdu: Büyük Hareket Geliyor!
Ne 100.000 Ne 200.000 Dolar! Ünlü Bitcoin Analisti Tarih Verip Duyurdu: Büyük Hareket Geliyor!
Kripto Para Yükselişi Bitti Mi? Bitcoin Kaç Dolara Düşecek?
Kripto Para Yükselişi Bitti Mi? Bitcoin Kaç Dolara Düşecek?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Alım Fırsatı Mı? Fetch (FET), GRT ve Waves Coin Yorum!
Sürpriz Yaşamayın! BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE, SOL Yorumları!
İlk 10’daki Altcoinde Bu Seviye Beklenmeli! Son Durum Ne?
İlk Hedef Ulaştı Şimdi İki Katına Çıkacak! Bu Altcoine Dikkat!
Devasa Kripto Rallileri! ASTR, MINA, BNX, MAGIC ve LRC Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kriptoya NBA Piyangosu! Şampiyon Takım Anlaşmayı Sağladı! Piyasaya Çıkıyor!
Popüler NFT Pazar Yerinden Yeni Rekor: Fiyata Etkisi Ne Olacak?
Ünlü Araştırmacıdan Açıklama: Hata Yaptılar! Bu Altcoin’i Satanlar Başlarını Taşlara Mı Vuracak?
Sıcak Gelişme: OpenSea’de Yeni Dönem Başlıyor! Birçok Yenilik Mevcut!
Meğer İlk NFT 2008 Yılında Ortaya Çıkmış! Hem de 234$ Değerinde!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023