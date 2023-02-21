Beklenen oldu ve volatilite artıyor. Kripto para yatırımcıları ani fiyat hareketleriyle karşı karşıya kaldı. Peki bugün hangi verinin açıklanmasıyla fiyat düştü veya düşecek?

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Kripto para piyasaları en yoğun haftalarından birini yaşıyor ve Bitcoin artık karar kırılımına doğru gidiyor. BTC yazı hazırlandığı sırada 24.700 dolar. SEC tarafından atılan son adımları, kripto şirketlerinin yaptığı ortaklık açıklamaları ve daha fazla gelişme yatırımcıları heyecanlandırıyor. Biraz önce 3 kritik veri açıklandı.

Kripto Paralar Son Durum

ABD PMI verileri bugün açıklanacaktı ve veriler birkaç dakika önce geldi. Hizmet, Üretim ve S&P Global PMI verileri beklenti üzerinde geldi. Hizmet ve S&P Global verisi ekonominin büyümeye başladığını gösteriyor. Bu resesyon bekleyenler için kötü ancak ekonomideki büyüme Fed’in istediği bir şey değil. Bitcoin verinin ardından 24.700 dolar seviyesini tutmakta güçlü çekiyor.

Üretim PMI – Açıklanan: 47,8 (Beklenti: 47,1 Önceki: 46,9)

S&P Global Bileşik PMI – Açıklanan: 50,2 (Beklenti: 47,5 Önceki: 46,8)

Hizmet PMI – Açıklanan: 50,5 (Beklenti: 47,2 Önceki: 46,8)

Peki bu veriler kripto paraları nasıl etkileyecek? Öncelikle 50’nin üzerinde gelen veri ekonomide büyüme olduğuna işaret eder ve önceki aylardaki resesyon endişesine neden olan ortamdan uzaklaşıldığı görülüyor. Bu kısa vadede kripto paralar için olumsuz çünkü Fed’e enflasyonla mücadelesinde daha fazla oyun alanı tanıyor. Ancak orta ve uzun vadede resesyon riskinin azalıyor olması kripto paralar için pozitiftir. Nitekim resesyon ortamında kripto para düşme eğiliminde olur.

PMI Nedir ve Neden Önemli?

Kripto para yatırımcılarının mutlu mesut sadece sektörün öncülerini takip ettiği bir dönem vardı. 2021 yılıyla birlikte kripto yatırımcısı faiz kararlarından enflasyon verilerine kadar tüm kritik makro ekonomik gelişmeleri takip eder hale geldi. Bitcoin ve diğerlerinin adeta bir teknoloji hissesi gibi davranmaya başlıyor oluşu bunu zorunlu kıldı. Peki PMI takip edecek seviyeye yatırımcıyı getiren şey ne? Pandemi sonrasında aşırı gevşeyen merkez bankaları politikası piyasalarda bir yükselişe neden oldu ancak risk piyasalarındaki yükselişin ardından enflasyon arttı. Eğer piyasaya sürekli para pompalarsanız enflasyon artar ve bunu düşürmekte merkez bankalarının görevidir. Fed bunu yapıyor.

Fakat enflasyonu düşürürken sıkı para politikasına geçilmesi eğer denge tutturulmazsa resesyona yani ekonomik durgunluğa yol açar. Ekonomik durgunluk da en az enflasyon kadar kötüdür. Enflasyonda insanların kazançları harcamalarına yetmez ancak resesyonda insanlar harcayacak para bulamazlar çünkü işsizlik artar işlerini kaybederler. Bu durum üretim ve hizmet sektöründeki talebi azaltır ve işsizlik katlanarak artar. PMI verileri bize ekonominin güncel durumunu, talepteki canlılığı gösterir.

PMI, satın alma yöneticileri endeksidir. Büyüme tahminlerine ışık tutan bu veri beş ayrı endeksle hesaplanır.

Üretim hacmi

Yeni siparişler

Stok durumu

Tedarikçi teslim süresi

İstihdam seviyesi

Ankete katılan satın alma yöneticileri ilgili dönemde bu 5 kalemdeki durumu dikkate alarak görüş bildirir. PMI verisi 0-100 arasında çıkar ve satın alma yöneticileri olumlu, nötr ve olumsuz şeklide üç farklı cevap verebilir. Eğer endeks 50 altındaysa ekonomide işler yolunda gitmiyor daralma var demektir. Hatta şöyle yapalım;

Eşik değer 50’dir. Nötr bölge olarak kabul edilir.

50’nin üstü ekonomide büyüme olduğunu söyler

42 altı ise resesyona girileceğine işaret eder.

Bu verilerin 3-4 ay boyunca aynı yönde gelmesi bize sonucu verir. Şimdi eğer 3 ay boyunca 42’nin altında PMI gelirse bu resesyonun artık kaçınılmaz olduğunu söyler. Peki mevcut durumda neredeyiz? Hizmet PMI bu ay 50 üzeri geldi ancak önceki ay 46,8 bölgesinde. O halde bu ekonomi için olumludur ancak kesin bir büyümeye işaret etmez. Önümüzdeki ay da 50 üzerinde gelirse artık ekonomideki büyümenin devam ettiği görüşü belirginleşir ve Fed daha fazla faiz artışı yapabileceği bir ortam olduğunu görür.

Bitcoin muhtemelen Fed’in ekonomideki iyileşmeyi görerek atacağı potansiyel cesur adımları fiyatlayacaktır. 24.200 dolarlık destek bölgesi yakından izlenmeli.