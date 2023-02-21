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  •   Dibi Bilen İsim Adım Adım Tüm Bitcoin (BTC) Hedeflerini Açıkladı! ATH Ne Zaman?

Dibi Bilen İsim Adım Adım Tüm Bitcoin (BTC) Hedeflerini Açıkladı! ATH Ne Zaman?

Kripto paraların uzun vadeli yol haritasını açıkladı. Bitcoin ne zaman ATH seviyesini görecek?
22:15
21 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi yoğun gündemin ortasında bugün 25.000 dolarlık klasikleşen testini yine ihmal etmedi. Açığa satış için hazır bekleyenler 24.200 dolar altında kapanışlar arayacak ve 20.900 ve hatta 19.000 seviyesine kadar kazanç elde etmeyi bekliyorlar. Peki kripto paralar 12 ayı aşkı süredir verdiği bu açığa satış fırsatını tekrarlayacak mı?

Bitcoin (BTC)

Kripto paralar düşerken de vadeli işlemlerde kazanç elde edilebiliyor. Açığa satış yapanlar 60.000 dolar seviyelerinden bu yana 12 aydan fazladır zaten bunu yapıyor. Her ara yükselişte fiyatın düşeceğinden emin şekilde short pozisyonlarını besliyorlar. Sonunda haklı çıkıp devasa kazançları ceplerine dolduruyorlar. Veya dolduruyorlardı diyebiliriz. Bitcoin’in 25.000 dolar testleri onların da heyecanını kursağında bıraktı. Peki bu saatten sonra Bitcoin halen açığa satışla kolay kazanç fırsatı tanıyacak mı?

Kaleo takma isimli analist birçok büyük fiyat hareketini önceden tahmin ettiği için yarım milyonu aşkı yatırımcı tarafından takip ediliyor. Onun görüşleri bize Bitcoin ve dolaylı olarak altcoinlerin yol haritasıyla alakalı bazı fikirler verebilir.

Bitcoin Dibini Bilen Analist

Kaleo kısa süre önce görüşlerini güncelledi. Bitcoin dibini doğru bile analist Bitcoin’in bu yılın Mayıs ayına kadar 40.000 dolar olmasını bekliyor. Parabolik yükseliş bekleyen analist uzun süredir bu görüşünü zaten dillendiriyordu. Bitcoin 2022 yılında aşırı satışlarda zirveleri gördüğü için birçok metrik ve analist yanılmış gibi görünse de aslında BTC dibi gördü. En azından güncel veriler bunu teyit etmeye başladı.

“30,000 dolar bir mıknatıs, ama 40,000 dolar da öyle.”

Daha düşük zaman dilimine bakıldığında Kaleo, Bitcoin’in çapraz direncini kırabileceğini ve önümüzdeki günlerde 30.000 dolara kadar yükselebileceğini, ardından kısa bir geri çekilme dönemiyle çapraz direncin desteğe dönüşerek 40.000 dolara kadar yolculuğun devam edeceğini düşünüyor.

Kaleo, önümüzdeki aylardaki görünümüne gelince, Bitcoin‘in 40.000 hedefine ulaştıktan sonra derin bir geri çekilme dönemine tanık olacağına ve yıl sonuna kadar 20.000 dolara kadar düşeceğine inanıyor. Analist, düzeltici dönem sona erdiğinde, kral kriptonun, BTC madencilerinin ödülünü %50 oranında azaltan halving için hazırlanarak 2024 başında boğa piyasalarının başlayacağını düşünüyor.

Peki ATH? Bitcoin ATH seviyesinin ise 2024’ün sonlarında ya da 2025’in başlarında gelmesini bekliyor. Tarihsel verilere göre 2026 yılında BTC için çöküş yılını göreceğiz ve 2022 ile benzer şekilde %70’i aşan geri çekilmeye şahit olacağız.

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