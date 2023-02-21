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Bazı altcoinler son 2 aydır kripto para yatırımcılarına devasa kazançlar getirdi. Öyle ki adeta 2022 kışını bile unutturdu. Özellikle Fetch (FET) Coin 2022 Kasım sonunda yapılan ChatGPT lansmanının ardından %1000’in üzerinde artış yaşadı. Bu oldukça büyük bir ralliydi. Türk yatırımcılar bu süreçte FET Coin’e yoğun ilgi gösterdi.

Altcoin Alım Fırsatı Mı?

Bitcoin fiyatı yeniden 24.800 doların altına düştü ve bu hafta devam edecek önemli gelişmeler nedeniyle risk iştahı şimdilik zayıflamış gibi görünüyor. Altcoinler de Şubat zirvelerinden bir miktar geri çekildi. Peki FET, GRT ve Waves için mevcut fiyatlar bir alım fırsatı mı? Bitcoin cephesinden bakarsak altcoinlerin yükselişi için BTC’nin 25.200 dolarlık bölge üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. Peki altcoinler özelinde durum ne?

Fetch (FET) Coin Yorum

Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet tedarikçilerinden Bosch, Fetch le ortaklaşa Web3, yapay zeka (AI) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) hibe programı için 100 milyon dolar taahhüdünü içeren yeni bir vakıf kurduğunu duyurdu. Bosch ve Fetch AI başlangıçta Vakfın yönetim kuruluna liderlik edecek, ancak zaman içinde liderliği sektörden diğer “kilit katılımcıları” da içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor. Vakıf, endüstriyel yapay zeka alanındaki işletmelere ve şirketlere fon sağlamayı amaçlıyor ve seçilenler üç yıllık bir süre boyunca yatırım alacak.

Bosch dünya genelinde yaklaşık yarım milyon çalışanı olan 513 milyarlık bir şirket ve Fetch henüz 1,4 milyar dolar piyasa değeri olan bir tokendir. Yapay zeka alanındaki coşkudan en fazla faydalananlardan biri o oldu ve bu attıkları yeni adımlarla devam edecek gibi görünüyor.

Fiyat 0,6 dolar üzerinde kalıcılık elde edemedi. Ancak Bitcoin’in toparlanmasıyla birlikte bugün gelen Bosch haberini fiyatlamak isterse bu seviyeyi aşarak 1 dolar hedefine doğru koşabilir. Kısa vadede 0,4 dolar desteği önemli ve yükseliş görünümü devam ediyor.

The Graph (GRT) Yorum

Bugünlerde artan Çin manşetleri GRT Coin gibi altcoinlerde ralliyi beraberinde getirdi. Fiyat aralık ayında 0,06 dolar seviyelerindeyken 0,21 doları aştı. İşlem hacmi çift haneli artarken fiyatta çok büyük bir kayıp bugün yaşanmadı. Bitcoin’in güçlü kaldığı senaryoda 0,22 dolar seviyesini yeniden test edebilir. Kısa vadede 0,14 dolar desteği önemini koruyor.

Waves Coin Yorum

ATH seviyesini gördüğünden beri WAVES Coin’in başına gelmeyen kalmadı. Ancak piyasadaki birçok kötü oyuncu yok olduğu için Waves Coin için FUD yayanlar da sessizliğe büründü. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 2,85 dolarda bulunuyordu ve 62 doların üzerinde ATH seviyesinin %95 altında. Kısa vadede 2,23 dolar üzerinde kaldığı sürece yükseliş görünümü devam edebilir. Cezbedici bir ralli için 3 dolar üzerinde kapanışlar görülmeli. Bu hafta gelecek Fed Tutanakları, PCE verisi ve FOMC üyelerinin yapacakları açıklamalar piyasaya yön verecek. Bitcoin’in başarısız direnç testleri olumlu verilerle bir ara düzeltmeye kapı aralayabileceği için yatırımcıların temkinli olması gerekecek.