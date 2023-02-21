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Kriptoya NBA Piyangosu! Şampiyon Takım Anlaşmayı Sağladı! Piyasaya Çıkıyor!

Kripto dünyasında NBA rüzgarı esmeye devam ediyor. Şampiyon takımın yaptığı anlaşma taraftarları arasında heyecan yaratabilir.
23:59
21 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

NBA takımlarından Detroit Pistons, 2020’nin 2 numaralı draft seçimi James Wiseman’ı 4 takımlı bir takasın parçası olarak kadrosuna katarak son takas tarihinde büyük bir sıçrama yaptı. Wiseman, Pistons’taki ilk maçında iyi bir performans sergiledi ve şimdi takım, NBA All-Star tatilinde yeni bir dijital taraftar katılımı aktivasyonu için NFT platformu RareCircles ile yaptığı anlaşma sonrasında yeni bir duyuruyla geri döndü.

Pistons x RareCircles: Erken Aşamalar

RareCircles ve Detroit kulübü, NFT’leri kullanan yeni bir kapılı taraftar deneyimi olan Pistons RareAccess’i başlattı. Bu hamle, takımın web3 araçları aracılığıyla taraftar büyümesi oluşturmaya yaptığı büyük bir yatırımı gösteriyor. Şimdiye kadar neler bildiğimize bir göz atalım.

NBA, ligi yıl boyu süren bir gösteri haline getirerek büyük bir iş başardı, ancak şüphesiz en heyecan verici zaman, takımlar için Şubat sonundan Haziran’da playoffların başlamasına kadar olan All Star Hafta Sonu sonrası playoff mücadelesidir.

Kulüp, Jalen Duren, Cade Cunningham, Isaiah Stewart ve daha fazlası gibi yeteneklerin yanı sıra yukarıda bahsedilen James Wiseman da dahil olmak üzere yüksek potansiyelli genç bir yapıya yatırım yaparak yeniden yapılanma modundayken, Detroit’in amiral gemisi basketbolcuları için oluşan yapıda çok şey varmış gibi görünüyr. Takım kendi ayakları üzerinde durmanın yollarını ararken, bir yandan da taraftarlarla etkileşim için yeni yollar bulmaya çalışıyor.

RareCircles işbirliği, farklı erişim seviyelerine sahip üç katmanlı bir yaklaşım sunacak: Legend Editions, All-Star Editions ve Starter Editions. Her şey koçlar, takım yöneticileri ve oyuncularla özel Huddle Sessions, sınırlı sayıda üretilen ürünler ve maç günü bilet eşantiyonları ile başlayacak. Bu hamle, NFT’ler aracılığıyla özel erişim ve etkinliklere kapı açmak isteyen ve giderek artan sayıda NBA kulübünü takip ediyor; bu da kulübün aynı anda, doğası gereği yinelenen fayda sağlayan dijital bir koleksiyon sunmasına olanak tanıyor.

Kripto-Yerel Entegrasyon

RareCircles, NFT’lere erişmek için doğrudan bir kripto sıcak cüzdanı ve Ethereum kullanarak Pistons’ın özellikle kripto-yerel bir yaklaşım benimsemesine yardımcı oldu. Bununla birlikte, kullanıcılar işlemler için kredi kartı da kullanabilir. Bu, hem markaların hem de dijital koleksiyonlarla ilgilenen ekiplerin ortak yaklaşımı olmuş durumda. Kriptoya öncelik veren tüketicilerin etkileşime girmesine izin verirken, daha az kripto meraklısı için tüketici dostu olmaya devam etmekte.

Pistons Gelir Müdürü Dan Lefton, Bitcoinist’e yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

Taraftarlarımıza Pistons’ı daha önce hiç olmadığı gibi deneyimlemeleri için her zaman yeni fırsatlar sunmanın yollarını arıyoruz… Pistons RareAccess, taraftarları Pistons’ın NBA basketbolunu benzersiz ve heyecan verici bir deneyim haline getiren tüm yönlerine yaklaştıracak. Pistons taraftarlarına en ilgi çekici ve özel yeni nesil platformları sunmak için RareCircles’daki ortaklarımızla birlikte yenilikler yapmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz.

Bu hamle, rapçi Big Sean’ın inovasyonun yaratıcı direktörü olduğu bir takım için kültür öncelikli düşüncenin en son örneği. NFT’ler aracılığıyla taraftar katılımını çevreleyen unsurlar büyümeye devam ettikçe, tarihi kulüpten ileriye dönük daha fazlasını görmek sizi şaşırtmasın.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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