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Popüler NFT Pazar Yerinden Yeni Rekor: Fiyata Etkisi Ne Olacak?

Dune tarafından paylaşılan güncel verilere göre son günlerin popüler NFT pazar yeri, günlük işlem hacimlerinde rekor seviyelere ulaştı.
18:00
21 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Airdrop’ların sona ermesi ile birlikte NFT pazar yeri Blur’un günlük işlem hacimlerinde büyük bir çöküş gözlemlenebileceği tahmin ediliyordu. Ancak Dune platformu tarafından paylaşılan güncel verilere göre Blur’da günlük işlem hacimleri, airdrop’ların tamamlanmasına rağmen hala tüm zamanların en yüksek seviyelerinde.

Günlük İşlem Hacimleri Rekor Seviyelerde

Airdrop’ların sona ermesi ile birlikte Blur’da günlük işlem hacimlerinde büyük bir çöküş yaşanabileceği öngörülüyordu. Ancak elde edilen güncel veriler, durumun neredeyse tam tersinin yaşandığını ortaya koydu. Dune platformunun verilerine göre son günlerin popüler NFT pazar yeri Blur’da günlük işlem hacimleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni rekorlar kaydetti. Pazar günü Blur’da kaydedilen günlük işlem hacmi 100 milyon doları aştı. Bir önceki gün ise bu sayı 81,3 milyon dolardı. Ayrıca 15 Şubat ile 20 Şubat tarihleri arasında kaydedilen toplam işlem hacmi ise 455 milyon dolar oldu.

BLUR Fiyat Performansı

Yakın dönemde piyasaya sürülen ve son günlerde kripto ekosisteminde önemli bir popülarite kazanan BLUR, piyasaya sürülmesinden bu yana oldukça yüksek volatilitede fiyat hareketleri kaydetti. ‘Cantering Clark’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile BLUR adına yakın vadeli beklentilerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, 1 dolar bandının yakın vadede oldukça kritik bir rol oynayabileceğini ve 1 dolar bandının destek seviyesi olarak korunması durumunda piyasanın yeniden yükselmesi ile birlikte BLUR adına yeni bir yükseliş ivmesinin başlayabileceğini öne sürdü. Ancak analiste göre piyasadaki düşüşlerin devam etmesi ve BLUR adına 1 dolar destek bandının kaybedilmesi durumunda değer kayıpları hız kazanabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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