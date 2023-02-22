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Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Düşüş Sonrası Ünlü Analistten Flaş Duyuru Geldi!

BTC, 25 bin dolar seviyelerini geçememesinden bu yana düşüyor ve 466 milyar dolar piyasa değeri ile gün içinde kaydettiği yüzde 2,80 düşüşle 24 bin 122 dolardan işlem görüyor. Peki Bitcoin için sırada ne var? Gelin daha yakından bakalaım.
08:11
22 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçen haftaki güçlü çıkışının ardından Bitcoin (BTC) ve altcoin fiyatlarında önemli bir geri çekilme söz konusu. BTC, 25 bin dolar seviyelerini geçememesinden bu yana değer kaybederken, 466 milyar dolar piyasa değeri ile gün içinde kaydettiği yüzde 2,80 düşüşle 24 bin 122 dolardan işlem görüyor. Peki Bitcoin için sırada ne var? Gelin daha yakından bakalaım.

Gözler Son FOMC Toplantısının Tutanaklarında

Bitcoin fiyatındaki son düşüş Federal Reserv’in (Fed) bugün saat 22.00’da son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları’nın açıklanacak olması öncesinde geldi. Öte yandan makro duyarlılık da mevcut ralliyi desteklemiyor. Nasdaq endeksi 21 Şubat’ta yüzde 2,5 değer kaybederek 11 bin 500 seviyesinin altına geriledi. Peki Bitcoin buradan nereye gidebilir? Bunu anlamak için gelin uzmanların analizlerine bir göz atalım.

Popüler kripto para analistlerinden olan Ali Martinez, Bitcoin’in aşağı yönde iki önemli destek bölgesine sahip olduğuna dikkat çekerek şunları not etti:

Buradan ilk destek bölgesi 22 bin 659 dolar ila 23 bin 325 dolar arasında yer alıyor. Bu aralıkta 1.4 milyon adres 711 bin 550 dolar değerinde BTC aldı. İkinci destek bölgesi ise 933 bin 690 adresin 542 bin 160 BTC aldığı 20 bin 426 dolar ila 21 bin 167 dolar aralığı.

Ayrıca, yatırımcıların kripto para borsası Binance üzerindeki hareketleri fiyattaki düşüşleri satın aldıklarını gösteriyor. Bundan 24 saat önce Binance Vadeliler’deki tüm hesapların yaklaşık yüzde 53,54’ü BTC fiyatındaki bin dolarlık düşüşün ardından açığa alış (long) yapmaya başlamışlardı ancak şu andaki fiyat düşüşünün ardından kripto para borsasında açık BTC pozisyonlarının yüzde 58,73’ünün açığa alış pozisyonu olduğu görülüyor. Yani Binance’daki yatırımcılar son 24 saat içinde BTC fiyatındaki düşüşleri en iyi şekilde karşılıyorlar.

Bitcoin Fiyatı Düşecek mi?

Makro duyarlılık, ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimali ile yeterince güçlü görünmediğinden, birçok kişi Bitcoin fiyatının da düşmesini bekliyor. Fed’in parasal sıkılaştırma politikası, Bitcoin ve kripto paralar gibi riskli varlıkları daha büyük bir düşüş riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Ancak kripto para analisti Martinez, on-chain (zincir üstü) verilere atıfta bulunarak Bitcoin’de neden açığa satış (short) yapmadığını şu sözlerle açıkladı:

Neden bazı “ünlü” analistlerin iddia ettiği gibi Bitcoin‘de 10 bin dolara kadar açığa satış yapmıyorum? aSORP bugün 2018’de olduğu gibi davranıyor. Dibi 0,914’te işaretledikten sonra 1,017’ye sıçradı ve şimdi çok önemli 1,0 desteğini yeniden test ediyor. Bu seviye tutunacak olursa boğa koşusunu teyit edecek.

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