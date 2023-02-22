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Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Heyecanlandıran Hong Kong’dan Yeni Kripto Para Adımı!

Hong Kong yönetimi Web3 ekosisteminin gelişimini hızlandırmak için 50 milyon dolar tahsis edeceğini ve sanal varlıkların (VA) sürdürülebilir ve sorumlu gelişimi konusunda bir görev gücü kuracağını açıkladı.
09:06
22 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önemli bir kripto para merkezi haline gelme planına ilişkin olarak son dönemde önemli adımlar atan Hong Kong, son olarak bireysel yatırımcıların önünü açacağını açıklamıştı. Hong Kong Menkul Kıymet ve Vadeli İşlem Komisyonu 20 Şubat’ta yaptığı açıklamada küçük yatırımcıların kripto para alım satımına izin vermeyi planladığını duyurdu ve araştırma metni yayımladı. Hong Kong yönetimi son olarak Web3 ekosisteminin gelişimini hızlandırmak için 50 milyon dolar tahsis edeceğini ve sanal varlıklar (VA) olarak nitelendirdiği kripto paraların sürdürülebilir ve sorumlu gelişimi konusunda bir görev gücü kuracağını açıkladı.

Web3 İçin 50 Milyon Dolar Tahsis Edilecek 

Hong Kong yönetimi, internetin sürekli geliştiği ve evrim geçirdiğinin altını çizerek, her teknolojik gelişimin yeni uygulamalar ve yeni fırsatlar getirdiğinine dikkat çekti.

Şu anda başlangıç döneminde olduğuna vurgu yapılan üçüncü nesil İnternet‘in (Web3) de aynı büyük potansiyele sahip olduğunu belirtilirken, zamana ayak uydurulması ve İnternet’in gelişimine öncülük etmek için bu altın fırsatın değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Hong Kong yönetimi, bu bağlamda Web3 ekosisteminin gelişimini hızlandırmak ve diğer hususların yanı sıra sektörün ve işletmelerin gelişimini daha iyi kavramalarını sağlamak ve sektörler arası iş birliğini teşvik etmek için 50 milyon dolar tahsis edileceği belirtildi.

Görev Gürücü Kuruluyor

Öte yandan Hong Kong yönetimi VA’ların Web3 ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyor. Geçen yılın Ekim ayında yayımlanan VA’ya ilişkin politika beyanına vurgu yapan Hong Kong yönetimi, bu politikanın hükümetin sektöre yönelik duruşunu ve yaklaşımını gösterdiğini belirtti. Piyasanın buna proaktif bir şekilde yanıt verdiği belirtilirken, potansiyeli olan çok sayıda yenilikçi girişimin Hong Kong’da iş kurmayı düşündüğü aktarıldı.

Bir sonraki adım olarak, sektörün sürdürülebilir ve sorumlu gelişimi konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere ilgili politika büroları, finansal düzenleyiciler ve piyasa katılımcılarından üyelerin yer alacağı VA’nın gelişimine ilişkin bir görev gücü kurulacağı açıklandı.

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