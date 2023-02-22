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  •   Justin Sun Bu İşin Peşini Bırakmaz! TRON Severlere Müjde! Büyüyor!

Justin Sun Bu İşin Peşini Bırakmaz! TRON Severlere Müjde! Büyüyor!

Justin Sun ve altın yumurtlayan tavuğu TRON için yeni veriler gelmeye devam ediyor. Gelen veriler yatırımcıları fazlasıyla mutlu edebilir.
09:30
22 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

TRON (TRX), deflasyonist özelliğini kanıtlayan yakma faaliyeti açısından işleyişini hızlandırıyormuş gibi görünüyor. Rakam 2022’den bu yana önemli ölçüde arttı ve son üç ayda 600’den fazla TRX token’ı dolaşımdaki arzdan çıkarıldı.

TRON Ağı Büyüyor

TRON, geçtiğimiz birkaç ay içinde benimsenme de dahil olmak üzere birçok alanda önemli bir büyümeye tanık oldu. Resmi olarak netleştirmek gerekirse, TRON halihazırda iki ülkede yasal bir kripto para olarak kabul edildi ve bu da blok zinciri için umut verici.

TRON’un hesap sayısı da yükselişe geçti ve kısa süre önce 143 milyonu aşarak benimsenme oranının arttığını kanıtladı. Ayrıca, TRX’teki toplam işlem sayısı da 49 milyonu aştı ve bu da ağın daha yüksek kullanımını yansıttı.

Çin’deki kripto alanının mevcut dinamiklerine değinen TRON’un kurucusu Justin Sun, 20 Şubat’ta ağın büyümeyi destekleyebilecek güçlü yönlerinden bahseden bir tweet attı.

Örneğin, TRX’in geliştiricilerinin, topluluklarının ve kullanıcılarının çoğunun Çin ve Hong Kong’da bulunduğunu, bunun da güçlü bir yerel varlığa ve piyasayı kavramaya sahip girişimleri seçen Çinli yatırımcılarla güven ve aşinalık oluşturmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Buna ek olarak TRX, Hong Kong’da da popülerlik kazanmış ve yakın geçmişte Hong Kong’da halka açık birkaç şirketle işbirliği yapmıştı. İlginç bir şekilde, Huobi kısa süre önce Hong Kong’da bir kripto ticaret lisansı için başvurduğunu açıkladı ve Sun, Huobi ile ortaklığının Hong Kong ve Çin’de dijital varlıkların benimsenmesine yardımcı olacağını belirtti.

TRON’un 2023 Metrikleri

Diğer birçok kripto gibi, 2023 TRON için de iyi haberler getirdi, çünkü yükseliş piyasası eğilimi sayesinde fiyatı önemli ölçüde arttı. CoinMarketCap’e göre, TRX geçen hafta %8 artış gösterdi ve bu yazının yazıldığı sırada 6,5 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 0,07198 dolardan işlem görüyordu. Santiment’in grafiği, son 30 gün içinde TRX için birkaç başka metriğin de olumlu olduğunu ortaya koydu.

Örneğin, TRX’in fiyatıyla birlikte hacmi de arttı ve bu da yükseliş trendini ortaya koydu. TRX’in geliştirme faaliyetleri de son birkaç hafta içinde artış gösterdi ki bu da bir ağ için iyimser bir sinyal. Buna ek olarak, kripto endüstrisi TRX’e güveniyor gibi görünüyordu, çünkü olumlu hissiyatı birkaç kez yükseldi.

Rahat bir ay geçirilmesine rağmen, CryptoQuant’ın verilerine göre TRX’in stokastiğinin aşırı alım pozisyonunda olduğu ve bunun da trendin tersine dönmesine yol açabileceği için işler yakında tersine dönebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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