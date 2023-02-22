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Dev kripto para borsası Binance, altcoin listeleme duyurularına bir yenisini ekledi. Kripto para borsası Synapse’i (SYN) listeleyeceğini duyurdu. Duyurunun ardından SYN fiyatı adeta uçuşa geçti.

Binance, Synapse’i (SYN) Listeleyecek

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Synapse ağının yerel varlığı SYN’yi listeleyeceğini duyurdu. Duyuruda, SYN’nin bugün TSİ 13.30’da listeleneceği ve alım satım işlemlerinin SYN/BTC ve SYN/USDT işlem çiftlerinde başlatılacağı belirtildi.

SYN için yapılan listeleme duyurusunda “Binance, Synapse’i (SYN) İnovasyon Bölgesi’nde listeleyecek ve SYN/BTC, SYN/USDT spot işlem çiftleri için 22 Şubat 2023 tarihinde TSİ 13.30’da alım satıma açacak. Kullanıcılar artık ticarete hazırlanmak için SYN yatırmaya başlayabilir. SYN için para çekme işlemleri 23 Şubat 2023 tarihinde saat 13.30’da başlatılacak.” denildi.

Binance’ın listeleyeceğini duyurdu Synapse, merkeziyetsiz, Blockchain’ler arası altyapı projesidir. Köprü, Blockchain’ler arası iletişim protokolü ve StableSwap gibi ürünler sağlamaktadır. SYN ise Synapse ağının yerel varlığıdır.

SYN Fiyatı Sert Yükseldi

Kripto para borsasının listeleme duyurusunun hemen ardından SYN’nin yönünü yukarı çevirerek hızlı bir çıkış yaptığı görüldü. Duyuru öncesi 1,27 dolar seviyelerinden işlem gören SYN, duyurdan birkaç dakika sonra yüzde 25’in üzerinde yükselerek 1,76 dolara kadar çıktı.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre SYN, bu yazının hazırlandığı sırada 239 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 177’nci (ayrıca en büyük 176’ncı altcoin) kripto para.

SYN cephesinde yükseliş olduğu görülse de en büyük kripto para Bitcoin‘in satış baskısıyla karşı karşıya olduğu ve 24 bin doların üzerinde kalma mücadelesi verdiği görülüyor. BTC, yazım sırasında gün içinde kaydettiği yüzde 3,86 düşüşle 24 bin doların hemen altında 23 bin 998 dolardan el değiştiriyor. BTC’deki düşüş veya çıkışların altcoin’lere doğrudan etki ettiği göz önüne alındığında SYN için Binance’ın listeleme duyurusunun neden olduğu yükselişin hızla değişebileceği konusunda uyaralım.