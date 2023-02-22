Dünyaca ünlü analiz firması Santiment, yaptığı açıklamayla birlikte iki altcoin'e dikkat çekti ve yatırımcıları hareketler konusunda uyardı.

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Kripto analiz firması Santiment, Decentraland’ın (MANA) büyük bir balina işleminin Ethereum tabanlı metaverse projesi için büyük bir fiyat dalgalanmasına işaret edebileceğini söylüyor. Santiment, bir balinanın aniden yaklaşık 190,2 milyon dolar değerinde 256,31 milyon MANA taşıdığını ve bunun ağın şimdiye kadar gördüğü en büyük işlemlerden biri olduğunu söylüyor.

Santiment’ten Mana Uyarısı!

Santiment incelemeleri ve yaptığı araştırmalarla kripto dünyasında fazlasıyla dikkat çeken bir analiz şirketi olarak piyasa içerisinde yer alıyor. Firmanın yaptığı araştırmaya göre, bu büyüklükteki bir işlemin genellikle önemli bir fiyat hareketinin habercisi olduğunu söylüyor.

Decentraland bugün ağında tüm zamanların en büyük işlemlerinden birini gerçekleştirdi ve 256,31 milyon MANA bilinen bir balina adresinden taşındı. Bu hareket 190,2 milyon dolar değerindeydi. Tipik olarak, bu devasa işlemler fiyatların yeni bir yönde değişeceğinin habercisidir.

MANA bu yazının yazıldığı sırada 0,70 dolardan işlem görüyor.

Chainlink’e Dikkat Çekti

Santiment ayrıca son sekiz ayın en büyük Chainlink (LINK) işleminin bir balinanın 106 milyon dolar değerinde LINK taşımasıyla gerçekleştiğini söylüyor.

Balina işlemi, LINK’in FTX çöküşünden bu yana en yüksek fiyatı olan 8,34 dolara ulaşmasından hemen önce gerçekleşti. LINK bu yazının yazıldığı sırada 7,70 dolara gerilemiş durumda.

Chailink’in sekiz ay içindeki en büyük işlemi 12 saat önce gerçekleşti. 106 milyon dolarlık LINK yeni bir balina adresine taşındı ve bu Haziran ayından bu yana gerçekleşen en büyük işlem oldu. Bu transfer, fiyatın FTX çöküşünden bu yana en yüksek seviye olan 8,34 dolara ulaşmasından dört saat önce gerçekleşti.

Santiment, Bitcoin (BTC) 25.000 dolarlık büyük psikolojik fiyat seviyesini aşmakla uğraşırken, kripto piyasalarının genel olarak sağlıklı göründüğünü ve bazı projelerin yalnızca geçen hafta piyasa değerlerinde %20 kazanç sağladığını söylüyor.

Kripto piyasaları, geçtiğimiz hafta içinde piyasa değerlerine %20 ya da daha fazla değer katan çok sayıda projeyle etkileyici getiriler sağlamaya devam ediyor. Bitcoin 25.000 dolar aralığını zorlamaya devam ederek altcoinlerin yükselişlerine devam etmesine olanak sağlıyor.

Bitcoin yazı yazıldığı sırada 24.000 dolardan işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.