New York City ve Miami'deki mağazalarını aynı ismi paylaştığı altcoin projesinin benimsenmesini artırmak için hizmet vererek ün kazanan Solana Spaces, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada ay sonuna kadar mağazalarını kapatacağını açıkladı.

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New York City ve Miami’deki mağazalarını aynı ismi paylaştığı altcoin projesinin benimsenmesini artırmak için hizmet vererek ün kazanan Solana Spaces, 21 Şubat’ta yaptığı açıklamada ay sonuna kadar mağazalarını kapatacağını açıkladı.

NFT’lere Geri Dönecek

Solana Spaces CEO’su Vibhu Norby, kişisel Twitter hesabından girişimin son iki ayda önemli bir dönüm noktasına ulaştığını ve tuğla ve harç deneyiminden uzaklaşarak NFT‘lere geri döneceğini söyledi. Norby, Solana Spaces’in kendisini Norby tarafından oluşturulan ve mağazalarında da tanıttığı butik bir NFT dağıtım platformu olan DRiP olarak yeniden markalaştıracağını da ekledi.

Mağazaların kapatılması kararı Norby’nin Solana Spaces’ın ilk yerini New York’un Hudson Yards bölgesindeki gösterişli bir alışveriş merkezinde açmasından yedi ay sonra geldi. Çalışanları, ziyaretçilere bir kripto para cüzdanı kurmaktan bir merkeziyetsiz kripto para borsasında coin/token alıp satmaya kadar Solana ekosistemini nasıl kullanmaya başlayacaklarını öğreterek rehberlik etti. Norby daha sonra Miami’de ikinci bir mağaza açtı.

Norby’ye Solana Spaces’ın açılmasına yardımcı olması için hibe veren Solana Vakfı‘ndan bir sözcü, altı ay boyunca mağazaların toplam 60 bin ziyaretçiği ağırladığını ve 16 bin işe alım eğitimini tamamladığını belirtti. Sözcü, Solana Vakfı’nın şirkette herhangi bir hissesi olmadığını da ekledi.

FTX’in İflası Şirketi Sarstı

Solana Spaces, bir ürün satmak yerine mağazalarının vitrinini FTX, Phantom ve Orca gibi kripto para markaları için ana akım kitlelere ulaştırmak amacıyla ödeme yapan etkileşimli bir reklam panosu olarak değerlendiriyor, bu markalardan elde edilen reklam gelirlerini Solana Spaces’ın faaliyetlerini karşılamak için kullanıyordu. 2022’nin Kasım ayında Kripto para borsası FTX’in iflası şirketi sarssa da Norby, Solana Spaces’ın hizmet olarak perakende satış modelini kullanarak ayakta kalabileceğini savunmuştu ancak bu girişim başarılı olmadı.

Norby, Solana Spaces’ın tuğla ve harç operasyonlarını sonlandırdığını çünkü perde arkasındaki idari işlemlerin yüksek maliyetli olduğunu ve büyüme potansiyelinin çok düşük olduğunu belirtti. Norby, “Bu biraz finansla ilgili değil ve daha çok bunun gelecekte nereye gideceğini düşündüğümle ilgili” dedi.

Şirket, Norby’nin Solana Spaces’in yüz yüze çalışması sırasında on binlerce kayıt aldığını söylediği NFT dağıtım platformu DRiP’i geliştirmeye devam edecek.