Bu sadece 4 altcoin özelinde bir müjde değil son hamle artık Çin devletinin kripto paralara daha ılımlı yaklaşacağı anlamına da geliyor.

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2021 yılında Çin aniden kripto paralara savaş açtı ve madenciliği tamamen yasakladı. Bugün ise bambaşka bir noktada. Dünyanın en büyük üçüncü rezervine sahip merkez bankası Çin’in ve kısa süre önce piyasaya milyarlarca dolar pompalamaya başladı. Çinli devler kripto şirketleriyle ortaklıklar açıklıyor. Neler oluyor?

Tencent Altcoinleri

İlk küresel Web3 zirvesinde Tencent Cloud, Web3 topluluğuna olan bağlılığını belirtiyor ve geliştiricilerin Web3’ü benimsemelerini hızlandırmalarına yardımcı olmak için Web3 ortaklarıyla iş birlikleri kuruyor. Küresel teknoloji şirketi Tencent’in bulut şirketi Tencent Cloud, bugün küresel Web3 topluluğunun gelişen büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunmayı amaçlayan Web3 ekosisteminin gelişimini destekleme taahhüdünü duyurdu.

Tencent Cloud International Kıdemli Başkan Yardımcısı Poshu Yeung şunları söyledi;

“Tencent Cloud olarak, fiziksel ve dijital ekonomilerin buluştuğu ve bütünleştiği ‘Sürükleyici Yakınsama’ kavramını ortaya çıkaran yeni bir internet yinelemesi olan Web3 ile bir gelecek görüyoruz. Artık daha fazla işletme verimli, şeffaf bir dijital geleceği keşfetmeye ve buna uyum sağlamaya istekli olduğundan, Web3’e güçlü teknik destek sağlamak için oyun, ses ve video alanlarındaki uzun yıllara dayanan teknik deneyimimizden yararlanmaya ve daha sürükleyici bir deneyim yaratmak ve daha iyi bir Web3 ekosistemini beslemek için sektör ortaklarıyla birlikte çalışmaya hazırız.”

Çin’in en büyük internet şirketlerinden olan Tencent bugün yaptığı duyuruda Ankr, Avalanche, Scroll ve Sui ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Çin ve Web3

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri internetin bir sonraki çağının yani Web3’ün artık yaklaştığını görüyor. Metaverse, merkezi olmayan finans, mülkiyeti kendine ait cüzdanlar, SocialFi, GameFi ve daha nicesi bu geleceğin en popüler alanları olacak. İnternet 20 yıl öncekinden çok daha başka bir şey ve durdurulamayacak bir büyümeye sahip. Daha da önemlisi Web3 diye tanımlanan internetin bir sonraki çağını kripto para geliştiricileri inşa ediyor. En azından temelini onlar attı da diyebiliriz. Kripto tokenler bir çoğu tarafından kumarhane çipleri olarak görülüyordu. Ancak onların azımsanmayacak bir kısmı küresel ölçekte kitlesel fonlamanın temeliydi. Dünyanın herhangi bir yerindeki yatırımcı geleceği değiştireceğine inandığı projelere tokenleri aracılığıyla yatırım yaptı ve bu ekipler gerçekten işe yarar ürünler ortaya koydu. Bugün sayısız kategoride sayısız farklı yöntemle geliştirilen blockchain tabanlı uygulamaların neredeyse tamamı kripto para geliştiricileri tarafından inşa edildi. Ve Çin, kripto paraların yüksek enerji harcayan Bitcoin madencilerinden çok daha fazlası olduğunu görmeye başladı.

Bugün Singapur’da düzenlenen Tencent Cloud Web3 Build Day’de Tencent Cloud, Web3 ekosisteminin sürdürülebilir büyümesini ve gelişimini teşvik etme ve yeni gelişmeleri daha sorunsuz bir şekilde entegre etmeleri için startup’ları ve Web3 kurucularını güçlendirme planını açıkladı. Güvenlik, depolama, kimlik yönetimi, ara katman yazılımı, geliştirme araçları ve veri ve analitik alanlarındaki Web3 kurucularını hedefleyen Tencent Cloud, Web3 kurucularına bulut çözümü kredileri, pazarlama atölyeleri ve Tencent Cloud Web3 Ekosistem İttifakı aracılığıyla Tencent ve Tencent Cloud’un ekosisteminden ve kaynaklarından yararlanan tanıtım fırsatları sunacak.