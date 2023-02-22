Shiba Coin için gelen haberler yatırımcıyı sevindirebilecek cinsten görünüyor. Elde edilen bu veriler meme coin severlerde heyecan uyandırır.

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Shiba Inu (SHIB), Ethereum ağı üzerinde çalışan kripto piyasasındaki en büyük ikinci meme coin olarak varlığını sürdürüyor. Ağustos 2020’de bir meme olarak tanıtılan bu şey, kripto para topluluğunun önemli bir parçası haline geldi. Shibburn tarafından sağlanan verilere göre, SHIB yakım oranı son 24 saat içinde yaklaşık %260 arttı.

Yine de, yüzdelik büyümenin SHIB yakım oranından yüksek olmasına rağmen, token fiyatı iyi bir performans göstermedi. CoinMarketCap’e göre, son 24 saat içinde SHIB fiyatı %5,59 oranında düştü.

SHIB Yakım Oranı Arttı

Popüler meme coin’in sahipleri ve kripto ticaretiyle ilgili birkaç önemli kilometre taşına ulaşmasıyla, topluluk tarafından yakılan Shiba Inu token’larının yakımı deyim yerindeyse gökyüzünde yükseldi. Yukarıda bahsi geçen kripto takip platformuna göre, Shiba Inu’nun (SHIB) yakılma oranı önceki 24 saat içinde yaklaşık %260 oranında arttı. Bu rakama ulaşmak için SHIB ordusu neredeyse 7.244.256 Shiba Inu token’ı yaktı.

Memecoin, 2023’ün başından bu yana pozitif bir SHIB yakım serisi sürdürdü. Artışın arkasındaki neden, yaklaşan Shibarium lansmanı olabilir. Birçok meme kripto para sever, katman 2 blok zincirinin piyasaya sürülmesinin daha fazla SHIB yakmalarına yardımcı olabileceğine ve bunun da yanma oranına bir destek sağlayabileceğine inanıyor.

Shiba Inu Fiyat Düşüşleri

Shiba Inu’nun fiyatı bu yılın başlarında yükseliyordu ve uzmanlar meme token’ının yeni zirvelere ulaşacağını umuyordu. Ancak, fiyatı kısa süre sonra yerel yüksek seviyesinden tersine döndü ve o zamandan beri ivme kazanmakta zorlanıyor.

Yazım saatine göre SHIB, son 24 saatte %1,95 düşüşle 0,00001286$’dan işlem görüyor. Piyasa değeri 7,02 milyar dolar ve 24 saatlik işlem hacmi %8,28 artış gösterdi. Şu anda hacim 343.286.080 dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı zamanda, kripto piyasası izleyicisi CoinMarketCap’e göre dolaşımdaki arz yaklaşık 549.063.278.876.302 SHIB token.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.