Tezos Vakfı, Tezos (XTZ) Blockchain'inde Web3 uygulamalarının geliştirilmesini hızlandırmak için arama motoru devi Google'ın bulut bilgi platformu Google Cloud ile iş birliği yaptığını açıkladı.

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Tezos Vakfı, Tezos (XTZ) Blockchain’inde Web3 uygulamalarının geliştirilmesini hızlandırmak için Google Cloud ile iş birliği yaptığını açıkladı. Bu iş birliği kapsamında, arama motoru devi Google‘ın bulut bilgi platformu Google Cloud, Proof of Stake (PoS) konsensüs algoritmasını kullanan Tezos Blockchain’inde validator (doğrulayıcı) olarak hizmet vermeyi kabul etti.

Tezos Blockchain’inde Doğrulayıcı Olacak

Yapılan açıklamaya göre iş birliği, Google Cloud‘un kurumsal müşterilerinin Google’ın bulut altyapısını kullanarak Tezos Blockchain’inde Web3 uygulamaları geliştirmesine ve dağıtmasına imkan sağlamayı amaçlıyor.

Google Cloud, Tezos Blockchain’inde bir doğrulayıcı veya “fırıncı” olarak hareket ederek, kurumsal müşterilerinin Blockchain geliştirmeyi desteklemesine olanak tanıyacak. Ayrıca, Tezos tarafından kuluçkaya yatırılan belirli girişimler de Google Cloud kredileri ve mentorluk için uygun olacak.

Google Cloud’da Web3 mühendislik direktörü olan James Tromans, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

Google Cloud’da Web3 kurucularına ve geliştiricilerine uygulamalarını yenilemeleri ve ölçeklendirmeleri için güvenli ve güvenilir bir altyapı sağlıyoruz. Tezos’taki Web3 uygulamalarını güçlendirmek için Google Cloud’un güvenilirliğini ve ölçeklenebilirliğini getirmeyi dört gözle bekliyoruz.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre XTZ, bu yazının hazırlandığı sırada gün içnide kaydettiği yüzde 5’in üzerinde yükselişle 1,30 dolardan el değiştiriyor. XTZ 1.21 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 47’nci kripto para (aynı zamanda en büyük 46’ncı altcoin).

Google Cloud İçin İlk Değil

Google Cloud, Tezos Blockchain’inde doğrulayıcı olarak Blockchain’in sektörüne ilk kez adım atmış olmadı. Arama motoru devi Google’ın bulut bilgi platformu geçtiğimiz yılın Eylül ayında benzer şekilde oyun merkezli bir Ethereum yan zinciri olan Ronin ağında bir doğrulayıcı düğüm çalıştırmayı kabul etmişti. Bundan bir ay sonra ise Ethereum geliştiricileri için bir Blockchain düğümü barındırma motorunu başlattı.