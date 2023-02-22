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Synapse, blok zincirleri arasında rastgele verilerin güvenli ve emniyetli bir şekilde gönderilmesi için tasarlanmış bir birlikte çalışabilirlik protokolüdür. Protokol şunlardan oluşur: Genelleştirilmiş Çapraz Zincir İletişimi, İyimser Güvenlik Modeli, Synapse Köprüsü

Synapse (SYN) Nedir?

Synapse’in genelleştirilmiş mesajlaşma sistemi ile her türlü rastgele veri zincirler arasında güvenli ve sorunsuz bir şekilde gönderilebilir. Yapılan açıklamalar göre uygulamalar artık birden fazla blok zincirine ayrı ayrı dağıtılmak zorunda değil; tek bir zincire dağıtılabilir ve tek bir merkezi uygulama katmanından tam olarak aynı kullanıcı deneyimini oluşturmak için diğer zincirlerle iletişim kurabilirler. Genel mesaj geçişi aynı zamanda akıllı sözleşme çağrılarını da içerir ve farklı zincirlerdeki akıllı sözleşmelerin birbirleriyle kolayca birlikte çalışmasını sağlar. Basitçe ifade etmek gerekirse, Synapse’in genel mesajlaşma özelliği evrensel blok zinciri birleştirilebilirliği için bir çerçeve görevi görür.

Synapse’in iyimser doğrulaması Celo’nun Optics protokolünden esinlenmiştir. Çok zincirli bir gelecek kaçınılmaz olarak görülüyor. Böyle bir gelecekte, genelleştirilmiş mesajlaşma ve köprü protokolleri altyapının ayrılmaz parçaları haline gelecek; ancak ekibin açıklamalarına göre günümüzün birlikte çalışabilirlik platformlarının çoğunun altında yatan güvenlik modelleri arzulanan çok şey bırakmaktadır.

Synapse Bridge, kullanıcıların zincir üzerindeki varlıkları 15’ten fazla EVM ve EVM olmayan blok zinciri arasında güvenli ve emniyetli bir şekilde sorunsuzca takas etmelerini sağlar. Köprü iki tür köprülemeyi destekler:

Kanonik Token Köprüleme – zincirler arasında sarılmış varlıkların köprülenmesi

Likidite Tabanlı Köprüleme – zincirler arası stableswap havuzları arasında yerel varlıkların köprülenmesi

Synapse Bridge, zincirler arası varlık takasını uygulamalarına yerel olarak entegre etmek isteyen geliştiriciler için de mevcuttur. Geliştiriciler bu köprüden yararlanarak zincirler arası DEX, borç verme platformları, marjinleme sistemleri, türev piyasaları, yield farming ve çok daha fazlası dahil olmak üzere gerçek anlamda zincirler arası DeFi uygulamaları oluşturabilir.

Çapraz zincir AMM, kullanıcıların derin likiditeye, düşük ücretlere ve minimum kaymaya erişmesini sağlar. Kısa bir süre içinde köprünün en yaygın kullanılan ve güvenilen köprülerden biri haline geldiği, toplam hacimde yaklaşık 11 milyar dolar işlediği, yüz binlerce kullanıcıya ve DeFi Kingdoms gibi kitlesel ölçekli dapp’lere hizmet verdiği ifade ediliyor.

SYN Coin Yorum

CoinMarketCap verilerine göre OSynapse SMO Coin, 150. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 1,64 dolardan işlem gören Synapse Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 62,321,251 USD olduğu görülüyor. Ayrıca Synapse Coin, 22 Aralık 2022’de 0,42 dolar ile dip seviyeyi görürken 23 Ekim 2021’de de 5 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

Bunlara ek olarak SYN Coin maksimum arzının 250,000,000 SYN olacağı ifade ediliyor.

SYN Coin Nasıl Alınır?

SYN Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

SYN Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından SYN Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) SYN işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.