Bitcoin'deki yükselişlerin de etkisiyle geçen hafta güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan kripto para piyasası, hafta başından bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, geçen haftaki yükselişin ardından bu haftaya düşüş ile başladı. Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 24.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatte ortalama 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

AVAX/USD

Geçen hafta kripto para piyasasındaki yükselişin de etkisiyle yönünü yeniden yukarı çeviren ve 21 dolar fiyat seviyelerini aşan Avalanche (AVAX), lider kripto para birimi Bitcoin’in hafta başından bu yana yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte son günlerde oldukça düşük volatilitede fiyat hareketleri kaydetti. Piyasada pozitif ayrışan kripto varlıkların yanı sıra kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, güne değer kayıpları ile başladı. Bu bağlamda piyasanın düşüşe geçmesi ile birlikte 21,6 dolar seviyelerinden reddedilen AVAX da kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 20,35 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

XRP/USD

Geçen hafta kripto para piyasasındaki yükselişe karşın yüksek bir fiyat performansı sergileyemeyen XRP, piyasanın yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte de yeniden 0,40 dolar direnç bandından reddedildi ve son 7 günlük zaman dilimi içerisinde çoğu kripto para biriminin aksine yalnızca ortalama %1 gibi düşük oranlı bir değer artışı kaydedebildi. Son günlerde kaydettiği fiyat hareketleri ile de XRP, 0,38 dolar ile 0,40 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı.

Öte yandan kripto para piyasasının haftaya düşüşler ile başlamasına karşın kripto para yatırımcıları tarafındaki yükseliş beklentisinde henüz keskin bir değişim meydana gelmedi. Yatırımcı duyarlılığını ölçmeyi amaçlayan “Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi” gün içerisinde yapılan son ölçümlerde 59 seviyelerine ölçümlendi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.