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Ethereum İçin Tarih Belli Oldu! ETH Fiyatı Artacak Mı?

En büyük altcoin büyük bir güncellemeye hazırlanıyor. Sırada daha büyüğü var ve ETH fiyatı hareketlenecek.
16:20
22 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük altcoin geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük yükseltmesini yaptı ve devamı geliyor. Peki ETH fiyatı nasıl etkilenecek. Kripto para yatırımcıları Merge ile bekledikleri kadar büyük kazançlar elde edemese de ETH dezenflasyonist süreci başlattı. Dolaşım arzı azalıyor. Peki bundan sonra ne olacak?

Ethereum Haberleri

Ethereum çekirdek geliştiricisi Tim Beiko, Shapella yükseltmesi için beklenen duyuruyu yaptı. 28 Şubat tarihinde Shapella ağ yükseltmesi, Sepolia ağında gerçekleşecek. Shanghai ve Capella (Shapella) yaklaşmakta olan Ethereum hard fork isimleridir. Shanghai, forkun yürütme katmanı istemci tarafındaki adıdır ve Capella, konsensüs katmanı istemci tarafındaki yükseltme adıdır. Peki bu yükseltme ile ne hedefleniyor?

  • Push para çekme işlemleri, yeni bir “sistem düzeyinde” işlem türü aracılığıyla Beacon Chain’den Ethereum Sanal Makinesine doğrulayıcı para çekme işlemlerine izin verecektir
  • Warm Coinbase: Geliştiriciler için ağ ücretlerini azaltır. Coinbase borsası ile alakası yoktur.

Coinbase, kurucuların ağ üzerinde yeni tokenlar almak için kullandıkları yazılımın adıdır. Her yeni platform işlemi coinbase yazılımıyla birden fazla kez etkileşime girmelidir. EIP-3651’in piyasaya sürülmesiyle, ona erişmek isteyen geliştiriciler daha az ücret ödeyecek.

Şangay Güncellemesi Ethereum

Yaklaşan güncelleme ile doğrulayıcılar (validatör) stake edilmiş ETH varlıklarının (stETH) Beacon Chain’den yürütme katmanına çekebilecek. Ayrıca, yükseltme, yürütme ve fikir birliği katmanlarında değişiklikler getirecek ve yeni özellikler ekleyerek Birleştirmeyi takiben önemli bir yükseltme haline getirecektir. Sepolia yükseltmesinin devreye alınmasının ardından bir sonraki adım, Mart ayında başlaması beklenen Ethereum Goerli test ağında Şangay yükseltmesi olacak.

Şangay ile kilitli milyonlarca ETH serbest bırakılacak ve bu durum kısa vadede Ether fiyatını etkileyebilir. Doğrulayıcı olmak için ETH varlıklarını kilitleyen topluluk üyelerinin önemli bir kısmı mevcut ETH fiyatından karda ve satış yaptıkları taktirde kazançlarını ceplerine koyabilirler. O günlerde risk piyasalarına dair belirsizlik artarsa bu onları satışa itebilecektir. Diğer tarafta merkezi kripto para borsalarının stake hizmetlerini ABD’de devam ettiremiyor oluşu ABD merkezli artan bir talebe neden olabilir. LDO ve Rocket Pool platformlarına artan ilgiyle bu havuzların tokenlerinin değer kazanmaya devam ettiğini görebiliriz.

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