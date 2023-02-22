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JPMorgan Kripto Para Borsası Raporu!

Coinbase borsası neden önemli? JPMorgan bölgenin en büyük kripto borsası için nasıl bir gelecek görüyor?
17:00
22 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın piyasa değeri açısından en büyük bankası olan JPMorgan kripto paralarla yakından ilgileniyor. Elbette birçok kripto odaklı şirketin ABD piyasalarında işlem görüyor olması da bunda pay sahibi. Bugünün ilk dakikalarında ABD piyasaları kapandıktan sonra Coinbase geçtiğimiz yıla ait son çeyrek için kazanç raporunu açıkladı.

JPMorgan Coinbase Raporu

JPMorgan tarafından yayınlanan raporda Coinbase’in 4. çeyrek düzeltilmiş hisse başına zararının (EPS) JPMorgan‘ın hisse başına 2,85 dolarlık zarar tahminini aştığını ancak Bloomberg’in hisse başına 2,17 dolarlık zarar konsensüsünden daha kötü olduğunu söyledi. Banka, Coinbase’deki fiyat hedefini 52 dolardan 57 dolara yükseltti, ancak nötr notunu korudu. Bu yazının yazıldığı sırada, Coinbase hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %1,5 düşüşle 61 dolar seviyesindeydi.

Kenneth B. Worthington liderliğindeki analistler şunları yazdı;

Coinbase, 2023’te genel kripto hacimlerindeki belirgin iyileşme ve 2023 ilk çeyreğe girerken beklenenden biraz daha iyi maliyet azaltımı ile birlikte mevcut gider seviyelerinde yıldan yıla kayda değer bir iyileşme sağlamak için iyi bir konuma sahip”.

Son çeyrekte işlem ücretlerinden gelen gelir azalırken Coinbase bu açığını ek kaynaklarla zayıflattı.

Coinbase Kazanç Raporu

Coinbase borsası diğer kripto şirketleri gibi geçtiğimiz yıl önemli ölçüde işten çıkarmalar yaptı. Diğer taraftan en büyük desteği Circle ile ilişkisinden aldı. Raporda, abonelik gelirlerinin çeyrekte büyümeye devam ettiği ve USD Coin‘in (USDC) borsa için 146 milyon dolar faiz geliri sağladığı belirtildi. Banka, son birkaç çeyrekte yeniden yapılanma ve “işlerin yeniden düzenlenmesi” göz önüne alındığında Coinbase borsasının geleceğine umutla bakıyor.

ABD’nin hali hazırda en büyük kripto para borsası Coinbase ve borsada işlem görüyor oluşu denetim mekanizmaları çalıştığı için yatırımcılara güven veriyor. ABD merkezli bir kripto şirketinin küresel ölçekte elinin güçlenmesi bölgedeki regülasyonlar için de oldukça önemlidir. Coinbase borsası Ripple’ın verdiği hukuki savaş dahil birçok konuda kriptonunun düzenleyicilere karşı savunucusu oldu. Şimdi de Kraken borsasının ödediği 30 milyonluk cezanın ardından SEC’i sıkıştırarak hukuki itirazları destekliyor. Grayscale, Coinbase, Ripple, Kraken ve yakında Paxos ülkedeki düzenleyicilerin kripto para şirketlerine karşı negatif ayrımcılığını hedef alan davalar açtı/açacak. Bu davaların sonuçları bölgedeki kripto para düzenlemelerine de yön verecek.

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