Sıfırdan Binance Eğitiminde al sat işlemlerinden geriye kalan Binance düşük bakiyeleri dönüştürme işlemi nasıl yapılır gösteriyorum.

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Binance Borsasında al sat işlemi yaparken, her coin satışımızdan sonra o coin’de küsuratlı bir miktar kalır ve aklımızda bir soru işareti oluşur. Ben Binance borsasındaki küsuratlı coinleri ne yapacağım? Sizlere Binance küsuratlı coin’leri çekme işlemi nasıl yapılır ya da başka bir değiş ile Binance borsasındaki düşük bakiyeleri dönüştürme işlemi nasıl gerçekleştirilir onu göstermeye çalışıyorum.

Tabi bunu farklı farklı şekillerde isimlendirebilirsiniz kimileri benim yazdığım gibi bu sorulara cevap ararken kimileri Binance düşük bakiyeleri BNB’ye çevirme diye veya Binance düşük bakiyeleri çekme adı altında aramalar yapıp çözümler arayacaktır. Hepsi de aynı yola çıkmakla beraber bu sorunu nasıl çözebiliriz hep birlikte görelim.

Bildiğiniz gibi gün geçtikçe kripto para kavramı bilinebilir ve duyulabilir hale gelmeye başladı. Sektörün içinde olan insan sayısı kadar bir o kadar da dışarıda olan insan sayısı var. Hatta belki de daha da fazla. İster istemez biz kripto para kavramını sağdan soldan en çokta arkadaş ortamında duyuyoruz. Durum böyle olunca bir şekilde sektöre kendimizi atmak istiyoruz ama nedense atamıyoruz.

Neden?

Çünkü kripto para borsasında kayıt işlemi ve kimlik doğrulama işlemi nasıl yapılır? Hadi kayıt işlemini gerçekleştirdik, kripto para borsasına para gönderme işlemini nasıl yaparız? Hadi onu da yaptık göndermiş olduğumuz Türk Lirası’nın USDT’e çevirisini nasıl sağlarız gibi sorulara cevap veremiyoruz ama bu sorulara cevap olması niteliğinde bu eğitim serisini hazırlamayı düşündüm.

Sıfırdan borsa eğitimi serisi ile birlikte aslında insanoğlu olarak bizlerde kalıplaşmış, birilerine bağlı kalarak hareket etme durumundan uzaklaşıp, kendi başımıza kripto para borsalarında rahat bir şekilde işlem yapabilir hale geleceğiz. Yani “Sercan! Binance borsasına şu hesaptan para atıver be!” yaklaşımını kıracağız…

Çünkü bu işlemleri sende yapabilirsin!

Bu Eğitim Seti Sayesinde;

Kripto Para camiasına adım atmış olacaksın. Bunun içinde rehber olarak Dünya ‘nın en çok kullanılan ve bilinen Binance Borsa ‘sının kullanımını öğreneceğiz.

camiasına adım atmış olacaksın. Bunun içinde olarak ‘nın ve ‘sının kullanımını öğreneceğiz. Senin sağdan-soldan, arkadaş ortamından; “bunu nasıl yaparım, borsaya para nasıl atarım, al-sat işlemi nasıl olur, al şunu bana yapıver vb.” gibi aklında oluşan soruları, kimseye gerek duymadan, kripto para borsalarında kendi bilgin ile rahat bir şekilde cevaplandırmanı ve hareket edebilmeni sağlayacağım.

Ayrıca kayıt işlemi gerçekleştirirken aşağıda bıraktığım referans linkleri ile Binance ve Binance TR borsasına ile kayıt olabilirsiniz!

Binance TR Referans Kayıt Linki ve Kodu: https://bit.ly/3wZ6DIj / AN196IDL

Binance Global Referans Kayıt Linki ve Kodu: https://bit.ly/3zbbOrn / PL44Y5G3