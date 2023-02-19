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  •   Gerçekler Ortaya Çıktı…! Dünyaca Ünlü DeFi Şirketinden Ethereum Raporu: Çoğu Zararda!

Gerçekler Ortaya Çıktı…! Dünyaca Ünlü DeFi Şirketinden Ethereum Raporu: Çoğu Zararda!

Kripto para dünyasının en büyük ikinci varlığı konumunda bulunan Ethereum için dünyaca ünlü şirket tarafından gerçekçi bir rapor yayınlandı.
16:30
19 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Defillama’nın verilerine göre, likit stake türevleri protokollerinde kilitli Ethereum token’larının sayısı yedi milyonu aştı. Şu anda, bu platformlarda kilitli varlıkların toplam değeri yaklaşık 12 milyar dolar. Pazar payı, pazarın %95’ini kontrol eden ilk üç likit stake platformu hakim konumda.

Kilitli Ethereum’da Büyük Artış

Lido, kilitli ETH’nin %70’inden fazlasından sorumlu olan ve 8,7 milyar dolar değerinde 5 milyondan fazla ETH’yi elinde tutan en büyük oyuncu konumunda. Coinbase 1,1 milyon stake edilmiş ETH ile ikinci sırada yer alırken, DeFi protokolleri RocketPool ve Frax Ether’in platformlarında kümülatif olarak yaklaşık 500.000 ETH stake edilmiş durumda.

Platformlardaki kilitli ETH miktarı, Ethereum geliştiricilerinin Şangay yükseltmesinde stake edilmiş ETH para çekme işlemlerine öncelik vereceklerini açıklamasından bu yana arttı. Buna ek olarak, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Kraken kripto borsasına yönelik suçlamaları, likit stake protokollerini yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

ETH Stakerlarının Çoğu Zararda

Ancak, son birkaç aydır artan ETH stake etme faaliyeti yatırımcılar için kâra dönüşmedi. Her ne kadar 16 milyondan fazla ETH birimi stake edilmiş olsa da, stake edenlerin çoğu şu anda zararda.

Binance Research’e göre, ETH stake edenlerin yaklaşık %69’u, ETH 1.600 doların üzerinde işlem görürken varlıklarını stake etmiş olmaları nedeniyle zararda. Binance, kripto varlık Aralık 2020’de 400 ila 700 dolar aralığında işlem görürken yaklaşık 2 milyon ETH’nin stake edildiğini de ekledi.

Likit stake etme o dönemde pek bilinmediği için bu stake edenlerin likit olmaması muhtemel. Binance, bu kişilerin en güçlü Ethereum destekçilerinden bazıları” olduğunu, yani para çekme işlemleri mevcut olduğunda bile muhtemelen satmayacaklarını belirtiyor.

Bu zorluklara rağmen, Ethereum’un fiyatı yılbaşından bugüne kadar %42 oranında arttı. Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi son yedi günde %11,8 arttı ve son 24 saatte %2 değer kazanarak yazım saati itibariyle 1.693 dolardan işlem gördü.

Ultrasound.money’nin verilerine göre, Ethereum’un arzı, bir proof-of-stake ağına geçişini tamamlamasından bu yana deflasyonist hale geldi ve arzı 28.000 ETH’nin üzerinde azaldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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