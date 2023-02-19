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XRP yatırımcıları yıllardır Ripple’ın SEC karşısında verdiği mücadeleyi takip ediyor. Sayısız gelişme ve olay yaşandı. SEC bu süreçte diğer kripto para şirketlerini hedef almaya devam etti ancak henüz agresif biçimde toplu davalara başlamış değil. Ripple davasının sonucu ve bu süreçte alınan kararlar sonraki davalar için de emsal niteliğinde olacak.

Ripple Davası Ne Zaman?

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından Ripple Labs Inc ve iki yöneticisine karşı açılan davanın dijital varlık piyasasına düzenleyici bir netlik getirmesi bekleniyor. Ancak, XRP davasının beklenen Özet Kararında daha fazla gecikme olabilir. Geçtiğimiz yılın sonunda Ripple yöneticileri dahil birçok isimden Mart ayı sonuna kadar davanın sonuçlanabileceğine dair açıklamalar gördük. Ancak süreç gittikçe karmaşıklaşıyor. 2022 sonunda tarafların özet karar konusunda attıkları adıma rağmen henüz sonuca dair net bir tarih kestirilemiyor.

SEC davasında XRP sahiplerinin avukatı olan Avukat James Deaton, özet karar için son kapanış tarihi hakkında büyük haberler verdi. Avukata göre 31 Mart tarihi daha önce söylendiği gibi bir final olmayacak. Davada 6 aydan uzun süredir beklemede olan önergelerin bir listesi var. Deaton bu önergelerin Mart ayı sonunda ve Eylül ayı sonunda gönderilebileceğini de sözlerine ekledi.

Ripple (XRP) Davası

XRP davasını takip eden bir başka avukat Bill Morgan, ABD SEC’in Özet Yargı önergesi memorandumunda Ripple’ın avukatı Andrew Ceresney’in Eylül 2019’da o zamanki ABD SEC Direktörü Bill Hinman ile görüştüğünü belirtti. Daha sonra XRP tekliflerini kaydetmesi veya teklif etmeyi bırakması tavsiye edildi. Bu argümanın Ripple davasında bir karar oluştururken daha fazla zaman alması bekleniyor. Ancak. Deaton, Yargıç Torres’in Eylül ayına kadar bir karar vermemesi halinde 6 aylık listenin davayı etkilemeyeceğini vurguladı. Avukat, 31 Mart 2023 tarihine kadar mahkeme tarafından bir liste çıkarılacağını ve Ripple davasının bu listede olmayacağını söyledi. Ona göre davanın rapor edileceği son tarih Eylül sonu olacak.

Buna göre kripto tokenlere karşı toplu bir menkul kıymet davası açılması ihtimali de en azından üçüncü çeyreğe kadar zayıf görünüyor. SEC’in burada kesin bir zafer elde etmeden enerjisini yeni davalara harcaması da pek mantıklı görünmüyor. SEC bunun yerine stake hizmetleri ve stablecoin girişimlerini hedef tahtasına koydu.