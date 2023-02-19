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Kripto topluluğunun yakından takip ettiği popüler analistlerden biri Bitcoin’in güncel durumunu ele aldı. Analiste göre kolay kazanç fırsatı olarak görülen şey ciddi kayıpları beraberinde getirebilir. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 24.500 dolar seviyesinde alıcı buluyor ve altcoinler artan Bitcoin hakimiyeti nedeniyle Ocak ayındakine benzer yükselişler göremedi.

Bitcoin Uzman Yorumu

Justin Bennett kısa süre önce kripto para piyasalarını bekleyen tehlikeye dikkat çekti. On binlerce yatırımcı tarafından yakından takip edilen isim Bitcoin‘in muhtemelen genişleyen bir kama formasyonunda işlem gördüğünü ve diyagonal direncine ulaştıktan sonra 20.000 dolar civarına düşebileceğini söylüyor. Bu durum kripto para yatırımcıları için özellikle altcoinlerde devasa kayıplar anlamına gelebilir. Justin şunları söyledi;

“Görebileceğimizi düşündüğümden biraz daha yüksek, ancak yine de BTC geri çekilecek. Herkes ters köşe olacak”.

Bennett ayrıca milyarlarca dolar değerinde long pozisyonun 20.800 doların altında likide edilmeyi beklediğini belirterek, piyasa yapıcıların derin likidite alanına girmek için Bitcoin fiyatını aşağı çekebileceğini öne sürüyor.

“100 milyar doların (evet, milyar) üzerinde BTC uzun pozisyonu 20.800 dolarda el değmeden kaldı. Bunun anlamı ne olabilir?”

Kripto Para Uzman Yorumu

Bennett, Bitcoin için önemli bir düşüş beklerken Rekt Capital aylardır söylediği kırılımın gelmesini bekliyor. BTC‘nin 2014 sonu ve 2019 başındaki gibi bir fiyat hareketine girişmesini bekleyen Rekt Capital her iki dönemde de aynı şeyin olduğunu söylüyor. Her iki örnekte de Bitcoin alçalan bir üçgen formasyonundan çıkmış ve sonunda önemli bir diyagonal dirençle karşılaşmıştı. Rekt, kısa vadede Bitcoin‘in mevcut yükseliş trendine devam etmeden önce 23.300 doları tekrar test edebileceğini düşünüyor.

Haftalık kapanıştan önce yani saatler sonra Bitcoin’de 1000 dolarlık kayıp görmeyi bekleyen analist sağlıklı bir yükseliş için bunun olması gerektiğini düşünüyor. Ancak altcoinlerin çoğu henüz son BTC rallisini fiyatlayamadığı için bu geri çekilme altcoinlerde önemli düşüşlere neden olabilir. Ve elbette hiçbir analist geleceği göremiyor, yatırımcılar bu bilinçle hareket ederek kendi araştırmalarını yaptıktan sonra stratejilerini oluşturmalı.