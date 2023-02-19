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Piyasa değerine göre en büyük ikinci meme token olan Shiba bugüne kadar çok büyük işler başardı. En önemlisi meme token anlatısını kendi başına değiştirdi ve bugün onun sayesinde Dogecoin dahil tüm meme tokenler fayda üreten blockchain çözümleri üzerinde kafa yoruyor. Shiba Coin bu noktada öncü oldu.

Shiba Coin (SHIB)

Diğer kripto paraların çoğu gibi Shiba Inu (SHIB) da Şubat başında fiyat düzeltmesi yaşadı. Bu geçici geri çekilme, tükenmiş yükseliş momentumunu yeniden canlandıracak talebi doğurdu. SHIB fiyatı, hakim yükseliş trendine devam etmeden önce 0,0000122 desteğe düştükten sonra daha hızlı bir toparlanma yaşayabilir. Popüler altcoinin son dört aylık fiyat hareketi bir fincan ve kulp formasyonunun oluştuğunu göstermektedir. Bu formasyon, bir fincan kısmı olan U şeklinde bir toparlanma ve ardından sapı oluşturan küçük bir karşı trend hareketi veya konsolidasyon ile karakterize edilir.

Dolayısıyla, yukarıda bahsedilen düzeltmeler Shiba Inu için dönüş formasyonunun bir parçasıdır. Şimdi Shiba Coin’in yeniden yükselişe geçmesi ve 0,000015 dolarlık direnç bölgesini aşması gerekiyor.

Shiba Coin Yorum

Peki direnç seviyesi aşıldıktan sonra ne olacak? Belirtilen dirençten bir yükseliş kırılması, yükseliş modelini tetikleyecek ve alıcılara daha büyük bir ralli için cesaret verecek. İdeal koşullarda Shiba Coin fiyatının 0,000022 dolara kadar ulaşması mümkündür. Elbette bu senaryo Bitcoin’in 24.500 bandında kalması halinde gerçekleşebilir. Önümüzdeki hafta gelecek verilerin ardından Bitcoin ani düşüş/yükselişler görebilir.

ADX bize Shiba için konsolidasyonun bir süre daha devam edebileceğini söylüyor. Şimdilik 0,0000105 dolar desteği korunduğu sürece yükseliş ihtimali var. Alıcıların yeniden 0,00002 doları destek olarak tutması ve 0,000022 dolarlık direnci aşması gerekecek. Bu süreçte 0,000015 ve 0,000018 dolar dirençleri zorlayıcı olabilir. Bitcoin piyasa hakimiyeti artıyor ancak haftalık kapanışın 24.500 dolar üzerinde olması halinde BTC’nin bu bölgede konsolide olması ve altcoinlerde bir miktar rahatlama görülmesi muhtemel. Son olarak hafta içi Binance US tarafından yapılacak olan Shiba Coin listelemesi piyasada beklenenden daha fazla hype oluşturabilir. Elon Musk nedeniyle Shiba Coin de oldukça popüler ve bu dikkate değer bir gelişmedir. Listeleme Cuma günü olacak.