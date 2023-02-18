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Önde gelen istatistik şirketi Statista dünya çapındaki metaverse gelirleri ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporlarda pazar hacminden metaverse gelirlerinin en büyük etkenleri de dahil olmak üzere konuyla ilgili daha fazla bilgi ve veri mevcut. Açıklanan veriler metaverse ekosistemi adına nelere işaret ediyor?

Metaverse Piyasa Hacmi

Statista raporlarına göre metaverse ekosisteminin 2030 yılındaki geliri yaklaşık olarak 490 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Diğer analitik şirketlerine göre ise bu sayı yaklaşık 750 ila 1.700 milyar ABD dolarını kapsayan bir pazar hacmi aralığında. Statista’nın bakış açısında metaverse terimi, ortak bir dijital alanda var olan ve kullanıcıların internet üzerinden erişebildiği bir sanal dünya veya sanal dünyalar topluluğu olarak tanımlanıyor.

Bununla birlikte Metaverse’ler, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve diğer sürükleyici teknolojilerin uygulamalarını içeriyor. Açıklanan raporlara göre, Metaverse’ler için en büyük gelir etkenleri e-ticaret ve oyunları olduğu belirtiliyor. Ayrıca metaverse’ler eğitim, eğlence, sağlık ve fitness ve hatta uzaktan çalışma segmentlerinde gelir yaratmak için yeni fırsatlar sunuyor.

Metaverse Gelirleri

Statista raporlarına göre metaverse e-ticaret satışları, mevcut konum itibariyle yaklaşık 20 milyar dolar seviyelerindeyken 2030 yılına kadar 200 milyar doların üzerine çıkabilir. Ayrıca oyun sektörü şu an itibariyle yaklaşık 10 milyar dolar seviyesindeyken 2030 tarihinde yaklaşık 163 milyar dolara çıkması bekleniyor. Oyun ve e-ticaret satışlarına ek olarak metaverse ekosisteminin geliri için bir sonraki en büyük uygulamalar sağlık ve fitness, iş yeri ve eğitimleri olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan yatırımcıların metaverse ekosistemine olan ilgisi kripto para piyasalarında yaşanan derinlemesine düşüşlerden ciddi anlamda etkilendi. Metaverse odaklı altcoinlerden olan Decentraland (MANA) ve Sandbox (SAND) benzer şekilde önemli değer kayıplarına şahit olurken kripto para piyasalarındaki küçük çaplı rallilerden payını aldı.