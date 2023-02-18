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Cardano’da (ADA) Hareketli Hafta: Yükseliş Sürecek Mi?

Akıllı sözleşme platformu Cardano'da (ADA) yaşanan gelişmelerin ardından hareketli bir hafta yaşanıyor. Fiyat artışı devam edecek mi?
21:31
18 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz hafta Cardano (ADA) ekosistemi için yeni duyuruların ve yükseltmelerin ardından hareketli geçmişti. Kripto para birimi yakaladığı yükseliş ivmesi ile çift haneli artışlar kaydetti. Peki, ADA’daki fiyat artışı devam edecek mi?

ADA’da Yükseliş!

CoinMarketCap’e göre ADA, son yedi gün içerisinde %12 oranının üzerinde ralli yaptı ve yazı kaleme alındığında 13,9 milyar doları aşan piyasa değeriyle 0,4039 dolar seviyesinden işlem görüyor. Cardano ayrıca geçtiğimiz günlerde ağdaki en dikkate değer gelişmeleri vurgulayan haftalık gelişim raporunu yayınladı. Rapor ilk olarak, en çok beklenen güncelleme olan Valentine güncellemesinin yayınlanmasından bahsetmişti. Kripto para projesi lansmanı ile zincirler arası birlikte çalışabilirlik, aynı zamanda DApp geliştirme için en yüksek düzeyde güvenlik sağlayan SECP için yerel desteğini bildirdi.

Cardano, Valentine güncellemesinin yanı sıra geçtiğimiz hafta farklı takımların üzerinde çalıştıklarından da bahsetmişti. Örneğin, Plutus hata ayıklayıcısı, komut dosyası kapasitesi artışı ve belgeler üzerinde çalıştığını belirtti.

Öte yandan kripto para projesi Hydra ekibi, özel çalışma uygulamasını şartnameye uygun hale getirmek için bazı boşluklar üzerinde çalışmalarını tamamladığı ve bu da çalışmaların boyutunu ve maliyetini iyileştirdiğini raporladı. Ayrıca Cardano, Mithril ekibinin küçük düzeltmeler uygulayan yeni bir 2306.0 dağıtımı yayınladığından da bahsetmişti. Son olarak rapor, önceki haftadan bu yana pek değişmemiş gibi görünen ekosistemin güncellenmiş istatistiklerini vurguladı.

Cardano Geliştirmeleri!

ADA’nın fiyat yönündeki performansı gibi, zincir üstü ölçümleri de oldukça iyimser görünüyor. ADA’nın son zamanlardaki fiyat artışına hacimdeki artış eşlik etti. Birkaç günlük düşüşün ardından, kripto para biriminin MVRV oranı bir artış kaydetti ve yüksek seviyelerde kalmayı başardı. Ayrıca ADA’nın, Binance fonlama oranı yüksek olduğu için türev piyasasında da talep gördüğü belirtiliyor.

Sonuç olarak Valentine yükseltmesi sayesinde, ADA’nın geliştirme etkinliği geçen hafta artış kaydetti. Ancak geliştirme etkinliği yükseltmeden sonra azaldı. Sosyal hacim arttıkça ADA’nın sosyal istatistikleri de olumluydu ve bu da popülaritesini yansıtıyor.

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