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  •   Nefesler Tutuldu! Bitcoin ve Altcoin’lerde 20 Şubat, Saat 03.00’a Dikkat!

Nefesler Tutuldu! Bitcoin ve Altcoin’lerde 20 Şubat, Saat 03.00’a Dikkat!

Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcıları nefesini tuttu haftalık kapanışı beklemeye başladı. İşte BTC yatırımcılarının dikkatle takip ettiği o fiyat seviyesi.
20:31
18 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Gün içinde yüzde 3’e yakın değer kazanan Bitcoin fiyatında günün en yüksek seviyesi 24 bin 924 dolarla kaydedildi. Makro göstergeler ve şahin Fed yorumları 25 bin doların üzerine çıkan BTC fiyatını geri çekse de en büyük kripto paranın yukarı yönde hareket etme konusunda son derece istekli olduğu görülüyor. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi‘nin 60 seviyesinde olmasıyla piyasa duyarlılığı olumlu seyretmeye devam ederken yatırımcıları son rallinin bir boğa tuzağı olup olmadığını sorgulayarak piyasadaki “Açgözlülük” duygusu nedeniyle dikkatle hareket ediyor. Teknikte uzman yatırımcıların izlediği önemli bir seviye var. İşte kripto para piyasasının yol göstericisi BTC için dikkatle takip edilmesi gereken o seviye.

Bitcoin Fiyatında Dikkat Edilmesi Gereken Seviye

BTC fiyatı şu anda 24 bin 561 dolardan işlem görüyor. 25 bin dolardaki psikolojik seviyesinin aşılması piyasaya ivme kazandırıcı olacak ancak, yatırımcıların yükseliş momentumunu teyit edebilmeleri için öncelikle 200 Haftalık Hareketli Ortalama (WMA) gibi kilit bir seviyenin aşılması gerekiyor. Bir yatırımcı için 200 WMA, uzun vadede Bitcoin’in yönündeki trend değişikliğini saptamasına yardımcı olmak için kullandığı en etkili göstergelerden biridir. Kaldı ki Bitcoin fiyatındaki son düşüş 25 bin doların hemen üzerinde bulunan 200 WMA’nın bir direnç görevi görmesiyle geldiğini de not edelim.

Bitcoin 25 bin doların üzerine çıkar ve bu seviyenin üzerinde kalabilirse bunu güçlü bir yükselişin takip etmesi beklenebilir. Bunun teyiti ise 20 Şubat’ta saat 03.00’da gelecek olan haftalık kapanışla gelecek. Bu seviyenin güçlü bir direnç olduğunu ve fiyatın bu seviyenin üzerine çıkmasının beklendiği kadar kolay olmayabileceğini belirtelim. Öte yandan 60 seviyesinde bulunan Göreceli Güç Endeksi (RSI) Bitcoin fiyatındaki güçlü görünüme işaret ediyor Bollinger Bantları’nın açıldığı görülüyor. Bu nedenle, göstergeler Bitcoin’de yükselişe, 25 bin doların üzerinde gelecek fiyat hareketine işaret ediyor.

BTC Fiyatını Etkileyen Makro Göstergeler

ABD Dolar Endeksi (DXY), haftayı 104,67 seviyesine ulaştıktan sonra 103,88 seviyesine gerileyerek kapattı. ABD dolarının gücünün daha da düşmesi Bitcoin fiyatında daha fazla yukarı yönde harekete neden olabilir.

Ayrıca, petrol fiyatları ve ABD 10 Yıllık Hazine tahvil getirisinin de düştüğü görülüyor. Bu durum Fed’in faiz artırımlarını masasından uzakta tutmaya ve bir pivot yapmaya zorlayabilir.

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