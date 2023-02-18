Bitcoin'in (BTC) 2022'nin Kasım ayında dibe vurduğunun altını çizerek piyasaya yeniden giriş yaptığını ilan eden kripto para analisti DonAlt, büyük çıkış yapmasını beklediği 2 altcoin'i paylaştı. Analist ayrıca BTC'deki güncel görünümü de değerlendirdi.

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Bitcoin‘in (BTC) 2022’nin Kasım ayında dibe vurduğunun altını çizerek piyasaya yeniden giriş yaptığını ilan eden kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, büyük çıkış yapmasını beklediği 2 altcoin‘i paylaştı. Analist ayrıca BTC’deki güncel görünümü de değerlendirdi.

Solana’yı Yakından Takip Ediyor

Anonim kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, son strateji videosunda Solana‘nın (SOL) özellikle güçlü göründüğünü ve performansı ile Bitcoin’e toz yutturmaya hazırlanıyor olabileceğini iddia ederek şunları söyledi:

Solana’yı seviyorum… Burada, Bitcoin’e karşı onu seviyorum. Bence daha iyi performans gösterme şansı var. ABD doları işlem çiftinde biraz geri çekildi ama o kadar da sert bir çekilme olmadı.

“Litecoin 2x Yapabilir”

Solana’nın ardından altcoin piyasasının geri kalanına bakan DonAlt, özellikle Litecoin‘deki (LTC) yükseliş beklentisin koruyor. Analist, LTC’yi Kasım ayındaki 60 dolardan satın aldığını açıklamıştı. DonAlt şimdi LTC‘nin 100 dolar seviyesini geçebilirse yukarı yönde çok daha fazla hareket edebileceğini belirterek şunları not etti:

Eğer bir süre 100 dolarla mücadele eder ve bu direnci geçerse çıkışın çok daha güçlü olacağını düşünüyorum. Bu yüzden yakın zamanda pes etmeyeceğim. Bunu geçmişte de gördük. Litecoin daha önce iki kez heyecan verici bir işlem olmuştu. Şu anda 100 doları geçmek için mücadele ediyor ama bence burayı da geçecek. Ve eğer yükselirse, bence kolayca değerini ikiye katlayabilir. Yani 100 dolardan 200 dolara çıkması çok da zor değil.

Bitcoin’de 32 Bin Doları Bekliyor

Solana ve Litecoin’den sonra en büyük kripto para Bitcoin’i analiz eden DonAlt, BTC‘nin muhtemelen en düşük 32 bin dolara doğru hareket ettiğini söyleyerek fiyatın bu seviyeye gelmesi halinde yeniden analiz yapması gerekeceğini belirtti: