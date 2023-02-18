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Kripto para piyasaları SEC’in agresif hamlelerinin ardından öncekilere nispeten güçlü kalmaya devam ediyor. Ancak piyasada SEC eliyle pozitif ayrışanlar var. Bunlardan ilkini Kasım ayında duyurmuş gelecekte artacak SEC baskısının popüler altcoinde devasa bir yükselişe neden olabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim aylar sonra öyle de oldu.

Polkadot Neden Yükseldi?

Kasım 2022 tarihinde Polkadot ekibi resmi blog adreslerinden bir makale yayınladı ve bunu son dakika olarak size ulaştırdık. Önemli detaylar içeriyordu ve gelecekte bunun fiyatlanması gerekecekti. O günlerde fiyatta devasa bir artış getirmese de SEC’in bugünlerde agresifleşen tutumu nedeniyle altcoinlerin çoğu düşerken Polkadot (DOT)’un yükseldiğini görüyoruz. Peki bu duyuru neydi? Polkadot ekibi, Web3 Vakfı ve Avukatlarına göre DOT Coin uzun görüşmelerin ardından menkul kıymet olmadığını ispat etmişti. Ekip, SEC ile yaptıkları görüşmeler neticesinde bu görüşe vardıklarını ilan etti ve SEC’in bunu resmi olarak açık biçimde doğrulamadığını da söyledi.

Aylar sonra Polkadot’un duyurusun yeniden gündem oldu ve fiyatı yükselmeye devam ediyor. Detayları merak ediyorsanız “DOT Coin Menkul Kıymet Mi?” haberimizden detayları okuyabilirsiniz. Gelişmeleri, yaşanmadan önce görebilmek için sadece biraz dikkat gerekiyor. Eğer SEC gerçekten Polkadot ekibiyle görüşmeler yaptıysa ve uyum konusunda ilerleme kaydedildiyse bu önümüzdeki aylarda fiyatın daha da artabileceği anlamına geliyor. Nitekim SEC bugüne kadar tüm kripto şirketlerinin kendilerine ulaşarak uyumluluk noktasında adımlar atması gerektiğini söylemişti. Polkadot bunu yaptıysa (ki yaptık diyor) o halde bu kaostan pozitif ayrışması onun ödülü olacaktır.

Peki ya SEC tüm bu tek taraflı iddiaları yalanlarsa? O halde Polkadot tüm bu kazanımlarını silebilir. Ancak SEC’in Kasım ayından bu yana sessiz kalması pozitif görünüyor.

Dusk Network (DUSK)

Süreçte pozitif ayrışan diğer bir altcoin ise DUSK Coin oldu. Dusk Network, ticari uyumluluk standartlarına uyan gizlilik odaklı akıllı sözleşmelere odaklanıyor. Geçen ayın sonlarında Dusk Network, bireylerin kendi verilerini kontrol etmelerine ve aynı zamanda işle ilgili KYC taleplerini karşılamalarına olanak sağlamayı amaçlayan “zero-knowledge proof know-your-customer” yani sıfır bilgi kanıtlı bir müşterini tanı (KYC) çözümü olan “Citadel” projesini başlattı. Sıfır bilgi kanıtının ne kadar harika bir teknoloji olduğunu 2021 yılından bu yana dillendiriyoruz ve bugünlerde Polygon’un ZK odaklı ana ağıyla bu teknoloji daha da anlaşılır hale geldi.

Dusk Network‘ün halkla ilişkiler ve iletişim müdürü Sabine de Witte şunları söyledi;

“Tüm bu oyuncular bilgilerinizi tutacak ve saklayacaktır, bu da hem gizliliğiniz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir hem de sizi veri sızıntısı riskiyle karşı karşıya bırakır. Bunun yerine, Citadel’i kullanırsanız, verilerinizi yalnızca verileri depolayabilen ve doğrulayabilen bir tarafla depolarsınız ve diğer hizmetler lisansları kabul etmeyi ve bunu KYC / AML (kara para aklamayı önleme) kanıtı olarak kullanmayı seçebilir. Bu da risk ve gizlilik riskini önemli ölçüde azaltır. Tamamen zincir üzerinde bir dünyada, sadece trade platformunun gerekliliklerine uygun olduğunuza dair bir lisans sağlayarak düzenlenmiş varlıkları satın alabilirsiniz.”

Dusk Network’ün bu haftaki fiyat artışı, kripto dünyası düzenleyici incelemelerde bir artışa katlanırken gerçekleşiyor. Gizlilik odaklı Ethereum rakibi, ABD’deki düzenleyici baskıların kripto alanında artmasıyla bu hafta %81’den fazla artış gösterdi. Önümüzdeki dönemde gizlilik odaklı çözümlere ilginin daha da arttığını görebiliriz. Özellikle IRS’ın kripto geliri vergilerinin peşinden koşmaya başlayacağı 2023 ikinci yarısında birçok ABD’li yatırımcı izin kaybettirmek için bunlara yönelecektir.