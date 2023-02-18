Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ortaya çıkan acil ve bundan sonraki süreçte doğacak tüm ihtiyaçlar doğrultusunda yaraların sarılması için seferber olunmaya devam ediyor. Çalışmalar devam ederken, kripto para dünyasının tek yürek olduğu ve bu seferberlikte etkin bir şekilde yer aldığı görüldü.

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Kripto paraların faydaları ve kullanım alanları sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor ve bu faydaların ve kullanım alanlarının en net şekilde görüldüğü dönemler felaketlere karşı insani yardım çalışmalarının yapıldığı günlerde görülüyor. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bölge için seferber olmaya devam ederken kripto para dünyası bölge için tek yürek oldu. Peki kripto para dünyası yaraların sarılması noktasında nasıl bir katkı sağladı, gelin daha yakından bakalım.

AHBAP Öncü Oldu, Çığ Gibi Büyüdü

Afetin ardından kripto paralar ile bağış kampanyaları yapılması için topluluktan birçok çağrı yapıldı. Bu çağrıların ardından bir sivil toplum kuruluşu olarak öncü adımı AHBAP attı. AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent 7 Şubat’ta MASAK ile görüştüklerini ve kripto para ile bağış için izin aldıklarını duyurdu. Efe Bulduk’un rehberliğinde kripto para ile bağış için cüzdanlarını oluşturan AHBAP’ın kontrolündeki cüzdanlarda bir hafta içinde 4 milyon 850 bin ABD dolarının üzerinde kripto para birikti. Kripto para dünyasından kripto para cinsinden gelen bağışların büyük çoğunluğu 16 Şubat’ta Türk lirasına dönüştürülerek AHBAP’ın banka hesabına aktarıldı.

AHBAP’ın kripto para ile bağış girişiminin ardından AFAD, Kızılay, AKUT, Hayata Destek Derneği, İhtiyaç Haritası, TIDER ve TOG gibi birçok kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kripto para ile bağış için cüzdan bilgilerini paylaşmaya başladıkları görüldü.

Yerli Kripto Para Borsaları Büyük İş Çıkardı

Türkiye’nin ilk kripto para borsası BtcTurk, afetin hemen ardından başlattığı “Deprem Yardımlaşma Seferberliği” kapsamında AHBAP, İhtiyaç Haritası, AFAD, Hayata Destek Derneği, AKUT, Kızılay, Nef Vakfı, TIDER ve TOG için Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) cinsinden kripto para yardımlarını kabul edebilmeleri için yardım cüzdanları oluşturulup teslim etti. Borsa, kullanıcıların kampanya bağış tutarı 100 milyon Türk lirasına ulaşana kadar, bağışın büyüklüğüne bakılmaksızın yapılan bağış tutarı kadar ek katkı sağlayacağı taahhütünde bulunurken 18 Şubat, saat 12.58 itibariyle yardım cüzdanlarından toplanan bağış tutarı 13.09 milyon Türk lirasına ulaşmış durumda. BtcTurk’ün de yaptığı katkı ile toplanan bağış tutarı 26.19 milyon Türk lirasına çıkıyor.

Önde gelen yerli kripto para borsalarından Paribu, afetin ardından başlattığı kripto para ile bağış organizasyonunda İhtiyaç Haritası, TOG, Hayata Destek Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Unicef Türkiye Milli Komitesi, Gönüllü Hareketi Derneği ve AFAD için başta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) cinsinden olmak üzere birçok kripto parada yardımları kabul edebilmeleri için yardım cüzdanları oluşturdu. 18 Şubat, saat 13.01 itibariyle yardım cüzdanlarında toplanan bağış tutarının 17.31 milyon Türk lirasına ulaştığı görülüyor.

Bitci, afetin ardından kripto para ile bağış toplamak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı adına bağış cüzdanları açtı ve başta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) cinsinden olmak üzere birçok kripto parada yardımları kabul etmeye başladı. Kripto para borsası 3 ay boyunca oluşacak komisyon gelirini AKUT’a bağışlayacağını duyururken deprem bölgesine ayni yardımlar yaptığını belirtti.

ICRYPEX, afetin ardından ayni yardım yaptıklarını duyurarak AFAD’a ekipman desteği sağladıklarını, AHBAP ekipleri ile koordineli bir şekilde ilerlediklerini ve kurumsal desteklerini paylaştıklarını belirtti.

Fexobit ise afetin ardından hem nakdi hem de ayni yardım yaptıklarını duyurdu.

Yabancı Kripto Para Borsaları da Hızla Harekete Geçti

Afetin hemen ardından yerli kripto para borsalarıyla birlikte yabancı kripto para borsalarının ve Türkiye kollarının hızla harekete geçtiği görüldü. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘ın Türkiye kolu Binance TR, deprem bölgesinde bulunan kullanıcılarına AirDrop ile 100 ABD doları değerinde BNB bağışlayacağını duyurarak kripto para dağıtımına başladı. Yapılacak toplam bağış miktarının 5 milyon ABD dolarını bulması beklenirken Binance Charity üzerinden 1 milyon dolarlık yardım fonu toplandığı açıklandı. Burada toplanacak fon yardım kuruluşlarına gönderilecek. Binance böylece toplamda 6 milyon ABD doları destekte bulunmuş oldu.

Bitfinex‘in Türkiye kolu Bitfinex TR, afetin hemen ardından yaptığı duyuruda Bitfinex, Keet, Synonym ve Tether olarak toplamda 5 milyon Türk lirası destekte bulunacaklarını açıkladı.

Huobi Global ve TRON adına açıklama yapan Justin Sun ise deprem mağdurlarına yardım etmek ve bölgeyi yeniden inşa etmek için Türk kripto topluluğuyla birlikte çalışmak üzere 2 milyon Türk lirası yardım fonu oluşturmak için güçlerini birleştirdiklerini açıkladı.

ByBit‘in Türkiye kolu ByBit Türkiye, AFAD’a 100 bin ABD doları bağışladığını duyurdu.

OKX, Türkiye’nin yanında olduklarını belirterek AHBAP’a 1 milyon Türk lirası bağışta bulunduğunu bildirdi.

Bitget‘in Türkiye kolu Bitget Türkiye, depremden etkilenen insanlarla dayanışma içinde olmak ve yapılan yardım çalışmalarına katkı sağlamak adına 1 milyon Türk lirası bağışladıklarını açıkladı.

MEXC‘nin Türkiye kolu MEXC Türkiye, “Türkiye Deprem Yardım Özel Timi” kurduklarını ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım için malzeme satın almak üzere 1 milyon Türk lirası afet yardım fonu hazırladıklarını ve Kızılay ile iletişime geçerek afet yardım planını paylaştıklarını açıkladı.

KuCoin, AFAD’a 1 milyon Türk lirası bağışta bulunduğunu duyurdu.

Gate‘in Türkiye kolu Gate Türkiye, 1 milyon Türk lirası bağışta bulunurken, gelirini bağışlamak üzere bir NFT bağış projesi başlattı.

WhiteBIT‘in Türkiye kolu WhiteBIT Türkiye, Ahbap ve İhtiyaç Haritası’na 2 milyon Türk lirası bağışta bulunduklarını açıkladı.

BingX‘in Türkiye kolu BingX Türkiye, 1 milyon Türk lirası bağışta bulunduklarını duyurdu.

Kripto Para Şirketleri, Vakıflar, DAO’lar ve Topluluklar Yardım İçin Sıraya Girdi

Yerli ve yabancı kripto para borsaları gibi önde gelen kripto para şirketlerinin, vakıflarının ve DAO’larının da deprem bölgesine yardım seferberliğine dahil oldukları görüldü. Avalanche Vakfı, AHBAP’a 1 milyon ABD doları bağışta bulunurken, StarkNet Türkiye Şubat ayı boyunca birikecek tüm transfer ücreti komisyon gelirini bağışlayacağını duyurdu.

XRP’nin ihraççısı Ripple, 250 bin ABD doları nakdi yardım ve 750 bin ABD doları ayni yardım açıklarken, Refik Anadol Türkiye Yardım Fonu 2.5 milyon Türk lirası bağış açıkladı. Ayrıca The Sandbox 100 bin SAND, Lido DAO 50 bin DAI, CityDAO 9 bin USDC, Waves 100 bin Türk lirası ayni yardım, Paxos 54 bin ABD doları, BlueZilla Labs 100 bin ABD doları, Bloktopia 25 bin ABD doları, CryptoQuant.com 2022 boyunca Türkiye’den elde ettiği tüm karı bağışlayacağını duyurdu.

Sektörün Önde Gelen İsimleri de Elini Taşın Altına Koydu

Yerli ve yabancı kripto para borsaları, şirketleri, vakıfları, DAO’ları ve topluluğu gibi sektörün önde gelen isimleri de elini taşın altına koyarak deprem bölgesine yardım seferberliğine dahil oldular.

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin 150 ETH bağışta bulunurken, dijital sanatçı Murat Pak 100 ETH, Socios Kurucusu Alexandre Dreyfus 1 milyon Türk lirası, API3 kurucusu Burak Benligiray 200 bin ABD doları değerinde 200 bin USDC, DeFi protokolü Curve Finance’ın kurucusu Michael Egorov 50 bin CRV, bir diğer DeFi protokolü UniSwap’ın kurucusu Hayden Adams 120 bin 200 UNI ve Ava Labs COO’su Kevin Sekniqi 50 bin ABD doları değerinde 50 bin USDC bağışta bulundular.

Çok Amaçlı Yardım Fonu Anka Relief Kuruldu

Afetin ardından bir araya gelen sektörün önde gelen isimleri çoklu imzalı kripto para yardım fonu Anka Relief‘i kurdu. Anka Relief, sektörün önde gelen isimleri tarafından işletilen, güvene dayalı çoklu imzalı bir cüzdan hazinesi ile şeffaflığa ve zincir üstünde görünürlüğe mümkün olduğunca öncelik vererek sahadaki kahramanlara ve ihtiyaç sahibi insanlara sunulan desteği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Anka Relief, kripto para dünyası içindeki çabaları bir destek ağı olarak birleştirmek, çok sayıda sivil toplum kuruluşları ve diğer girişimlere kripto para ile bağışlarını kabul etme imkanları konusunda yardım sağlıyor.

Vitalik Buterin’in de 150 ETH’lik bağışının 50 ETH’sini gönderdiği Anka Relief’in yardım cüzdanlarında 18 Şubat, saat 13.02 itibariyle 109 bin ABD dolarının üzerinde kripto para birikmiş durumda.