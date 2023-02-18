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Önceki Tahminleri Çıktı! Yeni Gözdesi Bu 3 Altcoin! İşte Analistin “Alın” Dediği O Altcoin’ler!

Yakından takip edilen kripto para analisti Rekt Capital, izleme listesinde yer alan Ethereum (ETH) tabanlı 3 altcoin'i paylaştı. İşte analistin radarındaki o altcoin'ler.
12:30
18 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Rekt Capital, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) yükselişini sürdürmesi için kırması gereken önemli bir fiyat seviyesinin altını çizdi. Analist ayrıca Ethereum (ETH) tabanlı 3 altcoin için de yol haritasını paylaştı.

Bitcoin’de Kritik Önemdeki Seviyeyi İşaretledi

Anonim kripto para analisti Rekt Capital, 335 binden fazla Twitter takipçisine BTC‘nin yükseliş trendini sürdürmesi için haftalık kapanışı 23 bin 744 doların üzerinde yapmasını gerektiğinin altını çizerek “BTC’nin desteğini yeniden testi şu anda devam ediyor. Nihayetinde, bu kilit seviyenin üzerinde bir haftalık kapanış BTC’nin yükselişini devam ettirebilmesi adına bu birleşik direnç bölgesini kırıp geçmesi gerekiyor.” dedi.

Bitcoin, yazım sırasında 23 bin 538 dolardan işlem görerek Rekt Capital’in işaret ettiği seviyenin üzerinde kalıyor. Öte yandan analist, BTC’nin 200 haftalık hareketli ortalamasını (MA) test etmesine az kaldığı ve yükselişin güçlenerek devam etmesi için bu seviyenin geçilmesi gerektiğini söyledi:

BTC, 200 haftalık MA’da mükemmel bir dönüş yaptı. Bitcoin’deki yükseliş trendinin güçlü bir şekilde devam etmesi için bu MA’yı destek olarak geri alması gerekiyor.

Analistin İzleme Listesindeki 3 Altcoin

Bitcoin’in ardından merkeziyetsiz finans (DeFi) ödeme altyapısı platformu COTI ile aynı adı taşıyan COTI’ye dikkat çeken Rekt Capital, altcoin’in haftalık kapanışı 0,105 doların üzerinde yapmasının yükseliş trendinin sürmesi anlamına geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

COTI yüzde 27’nin üzerinde yükseldi ve şu anda kırmızı diyagonal direncin üzerinde haftalık kapanış yapmaya hazırlanıyor. Kırmızının üzerinde olacak bir haftalık kapanış COTI/USDT paritesinde daha fazla yükseliş sağlamak için destek görevi görecek.

Rekt Capital COTI’nin ardından bir başka popüler Ethereum tabanlı token olan merkeziyetsiz veri depolama ağı Arweave‘e (AR) inceledi. Analist, altcoin’de yükselişin onayı için AR’nin haftayı 13,11 doların üzerinde kapatması gerektiğine dikkat çekti:

AR, takip ettiğim altcoin listesindeki bir başka altcoin. AR, yeşil boğa bayrağından çıktığından bu yana yüzde 13’ün üzerinde yükseldi. AR’nin kırmızı takozdan çıkma şansı var. Kırmızı diyagonal direncin üzerindeki haftalık kapanış altcoin için iyiye işaret olacak.

Analist, son olarak Ethereum tabanlı gizlilik ağı DUSK Network‘ü (DUSK) inceledi ve DUSK’un son düşüşünün desteğin yeniden test edilmesini sağladığını belirterek “DUSK/USDT işlem çifti şimdi yeni desteğe doğru yeniden test etmek amacıyla kırmızı seviyeye doğru düşüyor. Başarılı bir yeniden test olursa DUSK yeni bir rallinin tadını çıkaracak. Takip ettiğin altcoin listemdeki bir diğer altcoin’de bu.” dedi.

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