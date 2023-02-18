Kripto para analisti Pentoshi, Ethereum (ETH) layer 2 ölçeklendirme çözümü Polygon'un (MATIC) en büyük kripto para Bitcoin'den (BTC) daha iyi performans göstermeye hazırlandığını iddia etti.

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Yatırımcıların yakından takip ettiği kripto para analisti Pentoshi, Ethereum (ETH) layer 2 ölçeklendirme çözümü Polygon‘un (MATIC) en büyük kripto para Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans göstermeye hazırlandığını söylemesiyle dikkatleri üzerine çeken bir açıklama yapmış oldu.

Sıfır Bilgi Ethereum Sanal Makinesi Güncellemesi Hazırlığı

Anonim kripto para analisti Pentoshi, 675 binden fazla Twitter takipçisine Polygon projesine yapılan önemli bir güncellemenin ağın altcoin’i MATIC‘in fiyatını yükselteceğini söyledi. Analistin işaret ettiği gibi Polygon Labs, 27 Mart’ta sıfır bilgi (zk) Ethereum Sanal Makinesi (zkEVM) beta ana ağını başlatacağını duyurdu. Güncelleme, ağa daha fazla verimlilik getirerek ve işlem ücretlerini düşürerek kullanıcılar ve geliştiriciler için Ethereum ekosistem deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Pentoshi, Polygon’un yazılım güncellemesinden yaklaşık 10 ila 14 gün önce Bitcoin karşısında tüm zamanların en yüksek (ATH) fiyatına ulaşacağını öngördü:

MATIC ATH vs BTC… Bu hafta ya da bir sonraki hafta olabilir. Ayı piyasası sırasında nasıl performans gösterdiğine bakın. Şimdi bir katalizör ekleyin dünyanın ilk zkEVM ana ağı bir ay içinde geliyor ve insanlar bence fiyatı açığa satmak (short) için acele ediyor olaydan 10-14 gün sonra zirveler gelecek. Ayrıca çok değil kısa süre önce 1,30 doları kırdı.

Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, MATIC’in bir ATH’ye ulaşmak için en son 2022’nin Kasım ayında ulaştığı 0.0000650 BTC‘yi (1,59 dolar) geçmesi gerekiyor.

Pentoshi, Polygon’un ayı piyasası boyunca güçlü kaldığından, güncellemenin daha geniş bir kripto para rallisi sırasında onu çok daha yüksek bir seviyeye taşıyacağını ifade ederek “Bunu dün de söyledim ama muhtemelen önümüzdeki ay ticaret için odaklandığım kripto para bu olacak. Güncellemeye girdiğimizde muhtemelen şu anda olduğundan çok daha yüksek bir noktada işlem göreceğini düşünüyorum. Ayrıca güçlü bir ayı piyasası token’ıydı ve bence Bitcoin karşısında yeni ATH’ler yapması muhtemel.” dedi.

“Bu Olursa Daha Fazla MATIC Alacağım”

Pentoshi, 1,30 doların dirençten desteğe dönüştürdükten bu yana MATIC aldığını ve güncelleme başladıktan sonra daha fazla MATIC almak için 1,34 doların gelmesini bekleyeceğini belirtti.

Analist, Polygon’un 1,33 dolara yükseldikten sonra geri çekilebileceğini, ancak en sonunda 1,50 dolara ulaşacağını tahmin ediyor: