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En büyük 15 kripto para arasında ve 7 milyar doların üzerinde piyasa değeri bulunuyor. Birkaç dakika önce açıkladılar. Medium hesabı üzerinden paylaşılan duyuruda bu altcoinin artık menkul kıymet olmadığı ilan edildi. Peki bunun avantajı ne? Duyurunun detayları ve daha fazlası.

Polkadot (DOT) Coin

Web3 Vakfı tarafından başlatılan Polkadot projesini bilmeyenimiz yok. Web3 Vakfı’nın Baş Hukuk Sorumlusu (CLO) Daniel Schoenberger birkaç dakika önce Vakfın hesabından önemli bir duyuru paylaştı. Üç yıl önce, Kasım 2019’da Web3 Vakfı, yörüngesini değiştiren ve iş süreçlerinde, insan yönetiminde ve kamuoyu ile iletişimde bir dönüşüme yol açan bir karar aldı. Daha sonrasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (“SEC”) “gelip bizimle konuşun” teklifini kabul etmeyi seçtiler. SEC, menkul kıymet olma potansiyeline sahip projelerin bir kısmına bu kapıyı aralamıştı.

Duyurunun en can alıcı kısmı ise şu;

“Web3 Vakfı, Web 3.0‘ın gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir başarıyı duyurmaktan memnuniyet duyar: Polkadot blockchaininin yerel dijital varlığı (DOT) dönüşmüştür ve artık bir menkul kıymet değildir. O bir yazılımdır.”

Web 3.0

2014 yılında Web3 Vakfı’nın kurucusu Dr. Gavin Wood, kullanıcıların kendi verilerini, kimliklerini ve kaderlerini kontrol ettikleri merkezi olmayan, güvene dayalı olmayan, sunucusuz bir interneti tanımlamak için “Web 3.0” terimini ortaya attı. Bu yeni vizyonu ortaya atmasının nedeni, mevcut internet altyapısının (yani Web 2.0’ın), birçoğu bu altyapının oluşturulmasında etkili olan baskın bir grup kar amacı güden kuruluşun güç konsolidasyonunu teşvik ettiğine ve kolaylaştırdığına inanmasıydı.

Dr. Wood’a göre Web 2.0 interneti, insanların temel mahremiyet ve özgünlük beklentilerini karşılamada başarısız olmuştur ve bu başarısızlık tesadüfi değil, tasarımsaldır. Ortalama bir insanın Web 2.0 deneyiminin merkezinde yer alan bu tanınmış kuruluşların çoğu olmasa da birçoğu, para kazanmanın tek yöntemi olarak reklama dayanmaktadır. Buna ek olarak ve reklamcılıkla yakından ilişkili olarak, güçlü çevrimiçi izleme ve veri madenciliği gerçeği gizleyebilir. Bir kamu hizmeti olmaktan çok uzak olan Web 2.0 bir işletmedir. Çevrimiçi bir deneyim arayan müşteri, farkında olmadan, potansiyel olarak izlendiğini ve etkilendiğini bilmeden bile ürün haline gelebilir.

Web3 Vakfı’nın resmi misyonu, çevrimiçi içerik ve uygulamaların yaratıcıları ve tüketicileri arasında var olan insani çıkar çatışmasını ortadan kaldıracak bir web tasarladı. Web 3.0’ın amacı, vatandaşlara Web 2.0’a anlamlı bir alternatif sunabilecek yeni bir internet altyapısı yaratmaktı.

DOT Menkul Kıymet Mi?

Sadece aylar önce, Nisan 2019’da SEC‘in İnovasyon ve Finansal Teknoloji Stratejik Merkezi (“FinHub”) personeli Dijital Varlıkların “Yatırım Sözleşmesi” Analizi Çerçevesini (“Çerçeve”/Framework) yayınlamıştı. Çerçevenin faktörleri, bağış toplama amacıyla sunulan ve satılan neredeyse her dijital varlığın, başlangıçta, ilk alıcıların elinde bir menkul kıymet teşkil etme olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü. Yine de Çerçeve, başlangıçta bir menkul kıymet olarak sunulan ve satılan bir dijital varlığın daha sonraki bir tarihte yeniden değerlendirilmesine izin verecek uyumlu bir yolun varlığına işaret eden faktörler de içeriyordu. Belirli koşullar altında, ABD federal menkul kıymetler yasalarının amaçları doğrultusunda bir dijital varlığın artık bir menkul kıymet olmamasına izin verecek bir yol. Başka bir deyişle, dönüşmek.

“SEC’in dönüm noktası niteliğindeki 21A Soruşturma Raporu’nun yayınlanmasından önce, 2017’den itibaren: DAO (“DAO Raporu“) yayınlanmadan önce, Web3 Vakfı ABD federal menkul kıymetler yasalarına uygun olarak bağış toplamıştı, ancak Kasım 2019 itibariyle ilk alıcılara henüz herhangi bir dijital varlık teslim etmemiştik. Polkadot vizyonu, blockchainin yerel token’ının bir menkul kıymet olacağını düşünmemiş olsa da, SEC’in görüşünün, teslim edilecek token’ın en azından teslimat sırasında bir menkul kıymet olacağı kanaatine vardık. Gördüğümüz kadarıyla, riskler yüksekti ve hata payı çok azdı. Polkadot blockchainin yerel tokeni olan DOT’un menkul kıymet olmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdık. Bu nedenle SEC’in FinHub personelinin “gelip bizimle konuşun” teklifini kabul etmeye karar verdik.”

Kasım 2022, Polkadot’un SEC ile olan ilişkisinin üçüncü yıl dönümü. Üç yıl boyunca FinHub personeli ile düzenli olarak bir araya geldiler.

“Deneyimlerimiz olumlu yönde olmuştur. SEC, Web3 Vakfı ile yapılan toplantıları memnuniyetle karşıladı ve açık bir iletişim ve diyalog ruhu oluştu. Devam eden bu etkileşimler SEC’in bazı endişelerini daha iyi anlamamızı sağladı ve bunları gidermek için çözümler geliştirmemize yardımcı oldu.”

Sonuç olarak Web3 Vakfı müjdeyi şöyle veriyor;