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Shiba Inu ve MATIC biriktiren yatırımcılar şimdi de 2 popüler altcoine yöneldi. Peki bu satın alma çılgınlığı ne anlama geliyor? MATIC ve SHIB için 900 milyon dolara yakın birikim yapan kripto balinalarının devam eden satın alma iştahı diğer altcoinlerde de ciddi artışları beraberinde getirebilir. Bitcoin’in güçlü duruşu da balinaları destekliyor.

Kripto Balina Hareketleri

Yaklaşık 900 milyon dolar değerinde Shiba Inu (SHIB) ve Polygon biriktirdikten sonra kripto balinaları şimdi gözlerini Ethereum (ETH) ekosistemindeki iki altcoine dikti. Kripto balina hareketlerini izleyen WhaleStats en büyük 1000 Ethereum balinasının 671 milyon dolardan fazla SHIB ve 210 milyon dolar değerinde MATIC biriktirdiğini ortaya koyuyor. WhaleStats’a göre, SHIB, ETH’nin kendisi ve stablecoinler USDT ve USDC hariç en çok tutulan altcoin oldu.

Listenin devamında ise MATIC ve DOGE yer alıyor. MATIC’ten sonra en büyük 1.000 Ethereum balinası, Lido Finance da 1:1 oranında Ethereum’a takas edilebilen likit bir stake türev tokenı olan Lido Staked Ether (stETH) topluyor.

Balinaların Aldığı Altcoinler

Merkezi olmayan oracle ağı Chainlink (LINK) balinaların en fazla ilgi gösterdiği altcoinler arasında yer alıyor. WhaleStats verilerine göre Ethereum balinaları bir günlük süre zarfında LINK Coin alımları önemli ölçüde artı. Günlükte en fazla rağbet gören 10 altcoin arasına giren LINK Coin aynı zamanda 7,79 dolar seviyesindeki kritik direnci uzun bir sürenin ardından aştığı için bireysel yatırımcıları da iştahlandırıyor.

WhaleStats’ten alınan veriler ayrıca Ethereum balinalarının şu anda 1,76 milyar dolardan fazla USDT ve USDC tuttuğunu gösteriyor. Balinaların tüm birikimlerinin halen %30’u stablecoinlerde olduğu için henüz risk iştahının zirve noktaya ulaşmadığını söyleyebiliriz. Ayı piyasalarının zorlu şartlarında bu oran %50 seviyelerindeyken bugünlerde %30’a düşmesi de önemli bir talep artışına dikkat çekiyor.

Bitcoin’in 25.800 dolar üzerindeki günlük kapanışları gelmesi halinde kripto para balinalarının altcoinlerde daha fazla alım yapması muhtemeldir. Şimdilik devasa alımlarla Bitcoin yükselişini sürdürüyor ve önümüzdeki hafta ABD PCE verisinin (enflasyon öncü göstergesi) açıklanmasıyla volatilite artabilir. Cuma günü gelecek veriler kripto paraların geneli için büyük bir kırılımı tetikleyebilecek güçtedir.