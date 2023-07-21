Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Capo, en çok düşmesini beklediği ve en çok açığa satış (short) yaptığı altcoin’i paylaştı. Tecrübeli ismin yaptığı açıklamaya bakıldığında dev kripto para borsası Binance’in hizmet token’i Binance Coin‘in (BNB) çökmesini beklediği görülüyor.

Binance’in BNB’sinin Çökmesini Bekliyor

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Capo, en çok açığa satış yaptığı altcoin’in BNB olduğunu belirterek “Hem yüksek zaman dilimi hem düşük zaman dilimi grafiklerinde düşüş trendli fiyat eğilimi var. Yakında kötü haberler gelmesini bekliyorum ve artık kötü haberlerin gelmesi an meselesi. BNB, benim en çok açığa sattığım altcoin.” ifadelerini kullandı.

Analistin paylaştığı Binance’in hizmet token’inin fiyat grafiğinde Elliot Dalga teorisini kullandığı, BNB’nin yukarı yöndeki bir kanaldan çıktığı ve aşağı yönde bir trende girdiği görülüyor. Capo’nun BNB’de aşağı yönde beklediği ilk fiyat hedefi 125 dolar. Bu güncel fiyatlarla altcoin’in yüzde 48’in üzerinde düşmesi anlamına geliyor.

Solana ve Bitcoin İçin Düşüş Uyarısı Yaptı

Capo ayrıca yakından takip ettiği ikinci altcoin’in Ethereum’un (ETH) rakibi olarak gösterilen Solana (SOL) olduğunu açıkladı. Solana’nın destek olarak 30 doların üzerinde tutamamasının ardından muhtemelen 25,36 dolara düşeceğini söyleyen analist “Orta vade için açtığım short pozisyonumu kapatmadım. Giriş fiyatım 25,36 dolar olan bu pozisyonuma daha fazla ekleme yapmak için tutuyorum.” dedi.

En büyük kripto para Bitcoin (BTC) için de Wyckoff dağıtım şemasının uygulayan analist, dağıtım şemasının bir zayıflık işareti (SOW) oluşumunu gösterdiğini ve yakında aşağı yönde yakın bir kırılma olmasını beklediğini belirtti.

Analistin kullandığı Wyckoff yöntemi, büyük kripto para yatırımcılarının bir varlığı biriktirip biriktirmediğini veya satıp satmadığını belirlemeyi amaçlayan bir teknik analiz türüdür. Bir birikim modeli, kurumsal yatırımcıların düşük fiyatlardan alım yapmak amacıyla bir varlığın fiyatını kontrol ettikleri dönemi gösterir.